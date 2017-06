Her spiser du før eller etter musikkfestivalen

NORWEGIAN WOOD (15.-17. juni)

Den Gamle Major

Nordby Carl Martin

Bogstadveien 66 B. Tlf. 22462904. gamlemajor.no

Pub med historie og severdig innredning. Åpnet dørene i 1921 og serverer god husmannskost. Stort utvalg akevitt, øl og whisky. Sjekk ut burgerne eller fish and chips. Hver fredag og lørdag er det Rock & Soul frem til 03.00.

Tatakii Asian

Espedal, Jan Tomas

Middelthuns gt. 25. Tlf. 23624020. tatakiiasian.no

Japanske småretter, Izakaya, med inspirasjon fra Korea og Kina. Sjekk ut noen av sashimivariantene eller noen av de heftige makirullene. De har også crispy duck. En sikker vinner før konsert.

Oriental Majorstuen

Rolf Øhman

Kirkev. 57. Tlf. 22600200. oriental.no

Ny avdeling av Oriental, kjent for sin dim sum og retter fra det szechuanske kjøkken. Her må du bare prøve en av de mange god dim sum variantene de har på menyen. De er så gode at du fort glemmer konserten.

OVER OSLO (21.-24. juni)

Grefsenkollen

Olav Olsen

Grefsenkollveien 100. Tlf. 22797060. grefsenkollen.no

Uteserveringen tilbyr pizza som man må bestille i kjellerbaren OverOslo, oppkalt etter musikkfestivalen som er blitt et fast innslag på forsommeren. Nyt utsikten og den gode pizzaen.

PIKNIK I PARKEN (22.-24. juni)

Enoteca Vinbar

Bygdøy allé 59C. Tlf. 23270927. enoteca.no

Intim vinbar med italienske klassikere på menyen. Spennende vinkart med mange typer på glass. Sjekk ut en av de mange gode pizzavariantene. De har også takeaway om været er bra på konsertdagen.

BA 53

Dan P. Neegaard

Bygdøy allé 53. Tlf. 21420590. ba53.no

Kari Innerå driver et lekent og røft restauranthus med både bar, kaffebar og restaurant med chambre séparée. Her får du mange gode deleretter. Prøv pannestekt kamskjell fra Hitra og grillet hjertesalat.

Kolonihagen

Monica Strømdahl

Frognerveien 33.Tlf. 99316810. kolonihagen.no

Norsk, økologisk mat i hyggelig lokale med bakgård. Restauranten ligger i ombygd stall og serverer både lunsj og middag. Prøv en rødbetsalat eller kylling fra Stange med blomkålpuré.

ØYAFESTIVALEN (8.-12. august)

Anette Karlsen

Tøyenparken.

Har en lang rekke spisesteder inne på området hvor du blir god og mett. Mange gode vegetartilbud. Ikke vent til rett før de siste store konsertene. Da er køene lange. Sjekk ut ap.no 8. august for å lese om hvem Aftenpostens matanmeldere kåret til den beste Øyamaten.

OSLO JAZZFESTIVAL (12.-19. august)

Sentralen

Dan P. Neegaard

Øvre Slottsg. 3. Tlf. 22333322. sentralen.no

Et uformelt spisested for de fleste anledninger med norske råvarer og kontinentale smaker. Her kan du nyte både lunsj og middag. Sjekk ut kje-babb med steinsopp og hvit asparges med røkt ramsløk.

Festningen restaurant

Festningen restaurant

Myntgata 9. Tlf. 22833100. festningenrestaurant.no

High class brasseriet på Akershus festning. Her blir det servering av lunsj og middag seks dager i uken. Stor uteservering med topp utsikt. Prøv ut sjøkreps fra Midsund.

Sabaki

Monica Strømdahl

Karl Johans gt. 39. Tlf. 23898762. sabaki.no

Tradisjonelt japansk kjøkken i Paleet. Her får du selvfølgelig sushi, sashimi og maki, men også robbatyaki og teppanyaki rett fra grillen. Test ut svineribbe bao med koriander og syltede grønnsaker.

OSLO KAMMERMUSIKKFESTIVAL (17.-26. august)

Ett Bord

Signe Dons

Ruseløkkveien 3. Tlf. 22838303.

Konseptet kalles «social dining» i utlandet og handler om å riste sammen mennesker som ikke kjenner hverandre rundt ett bord og dermed gi måltidet også en sosial dimensjon. Et fint sted å spise før Oslo Konserthus venter.

Pila

Monica Strømdahl

Østre Elvebakke 7. Tlf. 94229945. pilaoslo.no

Kaffebar om morgenen og dagen, nordisk kjøkken om kvelden. Liten meny, men høy kvalitet på maten. Stengt tirsdager. Et fint sted å spise før du skal på konsert i Jakobskirken.

Statholderens mat & vinkjeller

Strømdahl Monica

Rådhusgata 11. Tlf. 22418800. statholdergaarden.no

Statholdergaardens uformelle restaurant i kjelleren. Nyoppusset med den originale sjarmen intakt. Tirettersmeny på høyt nivå. Skal du på konsert i Gamle Logen er det fint å starte med en matbit i kjelleren til Bent Stiansen.

FINDINGSFESTIVALEN (18.-19. august)

Kolonialen

Signe Dons

Sofies gt. 16. Tlf. 40103578. kolonialenbislett.no

Hverdagsgourmet med fransk schwung i kombinert restaurant/butikklokale. Meget uformelt spisested med utrolig god service. Bestill glasert svinenakke med grønne asparges.

Laundromat

Berg-Jacobsen Jon-Are

Underhaugsveien 2. Tlf. 21383629. laundromat.no

Blanding av vaskeri, bibliotek, kaffebar og pub. Her får du alt fra eggs benedict, pannekaker og english breakfast til salater og burgere. Prøv varianten Royal eller Roll’On.

Eldhuset BBQ Bar Bislett

Rolf Øhman

Dalsbergstien 19. Tlf. 91173908. eldhusetrestaurant.no

Filial av Eldhuset på Grünerløkka. Amerikansk BBQ/steakhouse med rikelige porsjoner. Sjekk ut den saftige og møre oksebringen med vårløk og syltet rødløk.

MELAFESTIVALEN (18.-20. august)

Der Peppern Gror

Monica Strømdahl

Fritjof Nansens Plass 7. Tlf. 40007470. derpepperngror.no

Indisk restaurant med alt fra streetfood, grill og homestyle cooking til restaurant curries. Også div. spesialtilbud. Røft, åpent lokale.

Bruno’s Proseccheria

Olav Olsen

Rådhusg. 30 B. Tlf. 22420080. proseccheria.no

Tøft og lekkert høyt-under-taket-lokale med store vinduer ut mot Christiania Torg og fontenen. Mange fine designdetaljer og god mat. Sjekk ut en av risottovariantene.

Brasserie Hansken

Monica Strømdahl

Akersg. 2. Tlf. 22426088. brasseriehansken.no

Stemningsfullt spisested som serverer norsk mat med kontinentalt preg. Ligger sentralt plassert på Christiania Torv i Kvadraturen. Her kan du innta både lunsj og middag.