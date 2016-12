«– Oi! Denne så jeg ikke komme. Spisefølget ser ned på fatet maten er kommet på. Oslos restauranter har tatt fullstendig av i jakten på kule, lite funksjonelle serveringsting, og spisestedene er stappfulle av trefjøler og skifersteiner i ulike størrelser. Hos Homan bistro & bar har de lagt en skiferplate oppå en trefjøl for å riktig ta den helt ut.»

«– Da er det tid for piknik! Servitøren plasserer en uthult trestokk med fem glassboller oppi foran oss.»

«Vi har fått en flaske vin og hovedrettene på bordet, selvsagt på trefjøl og et trebrett med kanter, for tallerkener finnes knapt på nyåpnede restauranter.»

«De er glad i å bruke trebrett til å servere maten, men da bør de ikke ha sprekker, som mitt. Det medfører at en del av kjøttkraften fra burgeren renner ut på bordplaten.»

«Maten serveres på et tynt fat og kjøttet ligger oppå pommesen. Det betyr at halvparten av potetene ligger på bordet når man prøver å skjære første bit av kjøttet. Få tilbake runde tallerkener!»

Fancy og unyttig

Ja, hvor ble det av tallerkenene?

Sitatene over er hentet fra Oslobys anmeldelser de siste tre årene. Men det er ikke bare i Oslo at restaurantene prøver å finne stadig mer alternative måter å servere mat: Nettstedet wewantplates.com har samlet et utvalg av de mest «kreative» løsningene verden rundt. Wewantplates har også over 175 000 følgere på Facebook og Twitter, så det kommer stadig inn bidrag fra hele verden.

Så når alt kommer til alt er ikke Oslo blant de verste. Selv om det ikke hadde gjort noe hvis man gikk tilbake til steintøy istedenfor steinplater ..?

Har du noen skrekkeksempler? Send på e-post til oss!

Skjær i vei? Nei.

Signe Dons

Gaffel? Trengs det?

Rolf Øhman

Uten tresmak? 1

Privat

Uten tresmak? 2

Ingar Storfjell

Very metal

Morten Uglum

Steintøft

Monica Strømdahl

Hakk i platen? 1

Ørn E. Borgen

Hakk i platen? 2

Olav Olsen

Full pakke 1

Ingar Storfjell

Full pakke 2

Ørn E. Borgen

Til slutt: Det beste av det verste fra utlandet

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com

wewantplates.com