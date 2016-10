Kolonialen: Bisletts nye matattraksjon

1 2 3 4 5 6

– Det ser likt ut som før, men menyen er blitt trimmet ned, sier Spisevennen etter at han har satt seg ned ved bordet og studert menyen. Han er forsinket, så Bordvenninnen og jeg har allerede fått hvert vårt glass Riesling fra Alsace.

De forrige eierne satset på latinamerikansk tapas og småretter, men nå er det Pontus Dahlström fra Maaemo som har kommet inn. Han har latt lokalet beholde sin rustikke, kontinentale sjarm, men nå er det kontinentale og norske fristelser på menyen.

– Rutete gulvfliser og mørkt tre. Det er som å være på en fransk bistro, sier Bordvenninnen og ser rundt seg. Kolonialen deler lokale med en interiørbutikk, og vi ser at enkelte gjester har tatt veien forbi den og handlet.

– Kanskje et sted å gjøre unna tidlige julegavekjøp, undrer hun.

Spisekartet er grei lesning: Seks kombinerte forretter/småretter, tre hovedretter, et ostefat og to desserter.

– Jeg er skrubbsulten, så jeg tipper vi klarer å komme igjennom det meste, sier Spisevennen forventningsfullt. Vi blir enige om å dele på spekemat og en tartar mens Bordvenninnen vil ha østers og gresskar med kantareller før vi begynner å se på hovedrettene.

Vår oppmerksomme og entusiastiske servitør foreslår at Spisevennen og jeg fortsetter med Rieslingene mens Bordvenninnen får et glass burgunder til sine østers.

– Dere burde tatt østers istedenfor spekematen, sier hun. – Her har de byttet ut rødløksvinaigretten med persille og hyllebæreddik. Det gir en mye finere friskhet og overdøver ikke sjøsmaken på samme måte som rødløksvinaigrette kan gjøre.

Vi koser oss med italiensk salami og smørlekker pata negra før vi går løs på den grønne tartaren. Den er smaksatt med løpestikke og overstrødd med et lag sprøbakt kapers.

Bordvenninnen hevder hardnakket av hennes «gresskarspaghetti», som pynter opp på et langtidskokt egg og kantareller, er mye mer spennende enn våre retter. En liten smak forteller at også det er en særdeles vellykket rett.

– Jeg gleder meg allerede til min hovedrett, sier Bordvenninnen. Hun har bedt om torsk mens spisevennen har plukket ut oksekjake. Siste hovedrett er andelår, en av mine favoritter, så valget har vært enkelt for oss alle.

– I verste fall får vi droppe dessert, sier Bordvenninnen, men servitøren lover at vi nok skal få plass til noe etterpå.

Hittil har servicen vært på topp – uformell, varm og vennlig – og matserveringen har glidd friksjonsfritt, men det skal endre seg: En kjendis kommer inn, og får ryddet et bord til seg og følget. Dermed går kjøkkenet helt i stå en periode, og vi må vente på hovedrettene. Vår servitør beklager så mye og sørger istedenfor at vi får mer godt i glasset mens vi og de tilstøtende bordene må vente på at kjøkkenet vender tilbake til normalen.

– Vi får tilbake sulten, sier Spisevennen og tar litt av brødet som står igjen på bordet.

– Nå kommer torsken og oksekjaken, sier servitøren. – Ditt andelår er snart ferdig. Jeg beklager så mye.

Torsken er posjert i melk og fått følge av blåskjell og terninger av kålrot, mens oksekjaken er så mør at Spisevennen lar kniven ligge og bruker gaffelen.

Har vi fått mørere kjøtt?

– Sausen ser tung ut, men står seg godt til det møreste kjøttet jeg har fått på evigheter. Rotsellerien til fyller ut smaksbildet, og vinen vi har fått ved siden er midt i blinken.

Selve vinlisten er lettlest, men vår servitør har klart å finne en rødvin som går til både fiske, okse og mitt konfiterte andelår, som har fått en sprø finish i ovnen. Jordskokk og endivesalat er enkelt tilbehør, men som helhet er dette langt på vei en av de beste anderettene jeg har fått her i byen.

– Nå er vi tilbake på sporet, mener Spisevennen, som har fått lyst på ostefatet. Jeg tilbyr meg å dele med ham, mens Bordvenninnen har fått øye på lavendeliskrem.

– Jeg husker min tante kjøpte kandisert lavendel som godteri, så dette vil jeg prøve, sier hun.

Vi får chèvre, tynne skiver skarp gulost og en myk, upasteurisert kuost med solsikkekjeks og plommesyltetøy.

– Helt riktig ut fra årstiden, skryter Spisevennen. Bordvenninnen er også svært begeistret for sin kule iskrem, som er plassert på knust sjokolade og karamell.

– Det virker så enkelt, men det krever omhu å komponere slike retter, mener Bordvenninnen. – Det er ingenting å utsette på hverken mat eller service, selv om kjøkkenet falt ut en periode og lydnivået kan gjøre det anstrengende å føre en samtale, særlig utpå kvelden. Prisnivået er litt høyere enn andre restauranter i området, men ved siden av Smalhans på St. Hanshaugen er det ingen som kan måle seg med nivået og kvaliteten på maten.

Bislett har ikke bare fått en flott nabolagsrestaurant, men Oslo har fått enda et spisested i toppklasse med mat til noenlunde gode priser.

Fakta: Kolonialen Adresse: Sofies gate 16, tlf. 401 03 578 Åpningstider: Man.-lør. 11.30–0.30, søn. 12–17 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Østers, spekemat, gresskar, tartar, torsk, oksekjake, andelår, ost og lavendelis. Hva det kostet: Forretter/småretter 75–195, hovedretter 189–249, desserter 109, ostetallerken 149 Passer for: Lunsj, småretter eller full middag. Nabolagsrestaurant som trekker folk fra hele byen. Vegetarretter: En hovedrett, enkelte forretter Rullestolvennlig: Ja

Fakta: Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 5 Mat: 5 Service: 4 Pris: 5 24 av 30 poeng

