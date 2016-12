Mattrender fra New York - kommer de til Oslo i 2017?

– Det fantastiske med matbyen New York er at den har en restaurant for enhver anledning, den har over 100 ulike typer kjøkken og den tilbyr spisesteder for alle sinnsstemninger du måtte være i. Vi har 15.000 restauranter i byen, så dere osloboere kan velge å vrake i hva dere måtte ønske, forteller Sam Sifton.

Han har tidligere jobbet som matanmelder, men er nå ansvarlig for å bygge opp de nye matsidene i avisen.

Nei til tipsing

– Hva er det nye på matfronten i New York akkurat nå?

– Vi får stadig flere matmarkeder i New York, både små og store. Vi har hatt Chelsea Market i mange år, men et skikkelig matmarked fikk vi først med Eataly i ved Flatiron. Dette var noe helt nytt i New York, omtrent som å være på Ka De We i Berlin. I år har det åpnet mange nye matmarkeder, og neste år er flere på vei, både på Manhattan og i Brooklyn, opplyser Sifton.

– Tipsingen er på vei ut?

– Ja, mange prøver nå å få bukt på tipsingen, som er en inngrodd regel. Det finnes ikke noe mer amerikansk enn å tipse. Flere restauranter med Danny Meyer i spissen har gått sammen om å bli kvitt tipsingen og har lagt på prisene på maten noe. Dette gjelder mange av de beste restaurantene i byen, og det blir spennende å se om de får med seg flere neste år. Mange ønsker at den blir borte for godt, sier matredaktøren.

Poke - ikke Pokemon

– Poke fra Hawaii har vi ikke fått i Oslo ennå.

– Ja, det har åpnet opp mange steder som serverer den rå fiskesalaten fra hawaii, som prøver å danke ut de mange sushistedene. Det er sunt og godt og maten serveres kjapt, forteller Sifton.

– Oslo har åpnet et vell av burgersteder de siste årene, men her i New York er det vegetarburgere som er i vinden.

– Kjøkkensjefen på 3-stjerners restauranten Eleven Madison Square og NoMad Bar, Daniel Humm, serverer en utrolig veggieburger på NoMad Bar som inneholder korn, friske grønnsaker, quinoa og linser. Mange andre kjøkkensjefer har gjort noe lignende, og fenomenet har spredt seg rundt i byen. De ønsker å ha en veggieburger som er på høyde med de andre burgervariantene på menyen – ikke noe de bare setter opp på menyen for syns skyld, forklarer Sifton.

Alex Wroblewski, The New York Times

For dyrt på Manhattan

– Matanmelder Pete Wells i New York Times skrev nylig i en anmeldelse at uavhengige, gode spisesteder ikke klarer seg på Manhattan.

– Ja, det er ofte sant. Det er så ufattelig dyrt å åpne en restaurant på Manhattan. Nå er det som regel en kjede med mange dollar i ryggen eller er spisesteder som åpner i tilknytning til et hotell. Har du en god idé og har lyst til å åpne en restaurant, kan du ikke gjøre det på Manhattan, sier Sifton.

– Så Oslofolk bør heller oppsøke Brooklyn eller Queens for nye, spennende matopplevelser?

– Ja, der åpner det mye spennende for tiden. Unge, flinke restaurantfolk må åpne steder der leieprisen er lavere, og da blir disse områdene fulle av gode, nyskapende og spennende spisesteder, forteller redaktøren.

Monica Strømdahl

Bestill bord!

– Mange besøkende labber rundt på Manhattan hele dagen, for så, sulten og trøtt, ramler inn på en "turistfelle" med halvdårlig mat til stive priser. Hva er dine tips for å unngå turistfellene?

– Bestill bord! Gjerne både til middag og lunsj. Nå er det blitt så enkelt å bestille med opentable.com eller andre nettsider. Det vanskelige er å få bord, ikke å avbestille hvis det ikke passer. Et annet tips er å ringe eller sende Mail til restaurantene. Man opplever ofte at det er umulig å få bord mellom kl. 18- 22, men ringer du, hender det ofte at du er heldig. Et annet råd er å selge sjelen din når du kommer til spisestedet. Jeg er en stakkars sjel som har kommet helt fra Oslo for å spise på den flotte restauranten deres. Det er mange som klarer å skvise dere inn likevel, sier Sifton.

Henrik J. Henriksen

– Vil valget av Donald Trump som USAs neste president få noen innvirkning på New Yorks restaurantverden?

– Jeg er veldig glad at vi lagde videoen om Thanksgiving lenge før valget, uavhengig av hvem som vant. Den handler om folk med ulik bakgrunn, med opprinnelse fra ulike land, og deres forhold til mat og Thansgiving. Den kan minne folk på hva Amerika faktisk er! avslutter Sifton.

