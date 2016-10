1 2 3 4 5 6

– Jeg gleder meg til å spise thaimat igjen, sier Spisevennen, som husker mange besøk hos originalen på Grünerløkka. – Der var det alltid hyggelige folk og god mat til en grei pris, mimrer han.

Selve lokalet er lyst, men har også et visst kantinepreg. Vi er blitt plassert langs veggen mot kjøkkenet, men det kan bli trangt mellom bordene. Dette gjelder også «innsmettet» ved inngangen, der det sitter et lite selskap. Spisevennen mener det er en forretningsmiddag, siden de har PC-ene slått opp på bordet.

– Den beste plassen er inn til venstre bortest ved bardisken, mener Spisevennen og kikker bort.

Menyen er ganske lettlest: Her får man et par forretter, en del lunsjretter og middagsretter. De fleste tar utgangspunkt i en saus eller krydderblanding der man kan velge om man ha kylling, svin, scampi, okse eller vegetar blandet inn.

– Praktisk, sier Spisevennen. – Da vet man at kjøttet eller scampien er fersk. Jeg tar kyllingspyd til forrett, hva med deg?

Forvirring ved bordet

Siden det ikke er mange forretter, ender jeg med vårruller. Vår servitør er raskt på pletten og tar opp bestilling, og det tar ikke lange stunden før maten kommer til bordet. Den nye servitøren snakker knapt engelsk, men vi får oppklart hvem som skal ha hva.

Det er ikke bare hos oss det oppstår forvirring: Nabobordet får helt andre retter enn de skulle ha. Det viser seg at maten skal til et annet bord.

– Sjarmerende kaos, mener Spisevennen og bestiller enda en flaske Singha av servitøren etter at maten er kommet til rette folk.

Ut i lunsjen? Prøv disse

Dan P. Neegaard

Saus med ekstra sting

Vårrullene mine er på det jevne, mens kyllingspydet med peanøttsaus viser seg å være både møre og velsmakende.

– Sataysaus kan være så mangt, sier Spisevennen. – Men denne er så god at jeg får lyst til å bestille en skål til av bare den. Det samme gjelder den søte chilisausen, som er langt over det man pleier å få på andre asiatiske restauranter. Det virker som om man har gitt den et par dråper fiskesaus for å spisse den.

Det er på hovedrettene man merker at Nam Fah har et kjøkken som er hakket over andre steder det er naturlig å sammenligne med:

Pad kah med scampi har ikke bare friske, knasende grønnsaker, men sausen er utrolig smaksrik.

– Jeg pleier å klage på krydderstyrken, men her klaffer alt, sier Spisevennen. – Du kjenner smaken av både chili og basilikum, men også scampien, som har fått akkurat nok tid i pannen til at skalldyret har den nødvendige spretten når du tygger den. Det er til og med passe med ris til porsjonen.

Liker du sterkt krydret mat? Da er disse verd et besøk

Vil du ha eksotisk mat? Har du vært her?

Dan P. Neegaard

Sterk opplevelse til hyggelige priser

Min Gaeng keo wan, grønn chili med svin, kommer i en skål og er også en sterk opplevelse. Svinekjøttet er skåret i fine strimler, men har ikke blitt tørt under tilberedningen.

– Dette er slik det skal være, sier Spisevennen. – Selv om lokalet ikke skårer særlig på sjarm og serveringen kan være hipp som happ, er maten så god at jeg får lyst til å komme tilbake snart.

– Eller du kan bestille take away, sier jeg og peker diskret mot bardisken, der det sitter et par og venter på å få med seg middag.

Som det pleier å være på asiatiske restauranter går det unna når man først har bestilt, så snart sitter vi igjen med hver vår halvdrukkede øl og venter på regningen. Ingen av hovedrettene koster mer enn 168 kroner, og hvis man bestiller mat for å hente, blir det enda billigere.

– Det er synd avdelingen på Grünerløkka er borte, for det hadde vært nærmere for meg, sier Spisevennen. – Men Nam Fah er verd omveien inn i Kvadraturen.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Dan P. Neegaard

Fakta: Nam Fah Adresse: Prinsens gt. 18, tlf. 22 38 29 90 nam-fah.com Åpningstider: Man.-fre.: 11-21, lør. 13-21, stengt søndager Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Kyllingspyd, vårrull, svin i grønn curry og wok med scampi Hva det kostet: Forretter 88–98, hovedretter 138–168 Passer for: En rask lunsj/middag eller take away Vegetarretter: Flere muligheter Rullestolvennlig: Toalett ned trappen.

Sentralt

Godt krydret mat

Take away

Fakta: Delkarakterer Miljø: 3 Meny: 4 Mat: 5 Service: 4 Pris: 4 20 av 30 poeng

Andre gode thairestauranter

Sawan: Eksklusivt på Frogner/Briskeby

Mr. Bay: Fine dining på Tjuvholmen

Plah: Moderne og elegant i Hegdehaugsveien

Sea Sushi: Enkelt, men godt i Brugata

Mamo sushi: Thai og sushi på Grünerløkka

Thai Orchid: Enkelt, men godt ved Torggata