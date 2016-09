Nambo: Matglede i bakgaten

1 2 3 4 5 6

– Det ser mer slitent ut enn sist vi var her, sier Bordvenninnen. – Møblementet er det samme, med behagelige stoler og et par veggsofaer. Selve lokalet er også lyst og innbydende, men når man setter seg ned, merkes det at det har skjedd lite siden sist vi var her for fire år siden.

Menyen er også temmelig uforandret siden forrige gang, men prisnivået ser ut til å ha blitt justert til et mer akseptabelt nivå, det er ingen retter til over 200 kroner.

Vi bestemmer oss for å gjenta et par av bestillingene fra forrige besøk og ber om fingermat-forretten med innbakt scampi, fersk og fritert vårrull. Spisevennen har lyst på suppe, og bestiller wonton-suppe med kylling og reker i pastaknyttene.

Bra kombinasjon

– Den friterte vårrullen er midt på treet, men både scampien og den ferske vårrullen er god, og særlig hoisinsausen til kombinasjonsforretten står bra til fingermaten, mener Bordvenninnen.

Jeg får en skje suppe med en dumpling av Spisevennen, som skryter av sin forrett:

– Det ser ikke mye ut, men dumplingene metter mer enn man tror.

Maten flyr ut

Det er ikke mange besøkende her denne kvelden, men til gjengjeld er det mange sykkelbud og folk fra nabolaget som er innom for å hente mat.

– Det virker som om et par av dem bor like i nærheten, siden de blir så vennlig mottatt, sier Bordvenninnen.

Jeg er blitt inspirert av Spisevennen og har bedt om å få Bun Bo Hue, nudelsuppe med svin og oksekjøtt. Spisevennen er veldig glad i and, og liker å sammenligne ulike steder ut fra hvordan de tilbereder og servere den.

– Jeg vurderte crispy duck, men denne gangen tar jeg and i stekte nudler.

Bordvenninnen vil gjerne ha sjømat, men vil gjerne ha noe med litt mer sting enn forrettene, så hun ber om sjømat i chili- og ingefærsaus.

God oversikt

Selv om kjøkkenet tydeligvis har nok å henge fingrene i, har både de og servitøren god oversikt. Derfor tar det ikke lang tid mellom forrettene og hovedrettene.

Ingen av oss blir skuffet, selv om Spisevennen synes at endestykkene fra anden er litt tørre og at sausen retten godt kunne hatt et mer tydelig kryddersting.

Det kan hverken jeg eller Bordvenninne klage over: Min glohete, rødbrune suppe har fått rikelig med chili, men heldigvis uten at det har gått ut over de øvrige krydderne. De løvtynne kjøttstykkene og de finhakkede grønnsakene sammen med rikelig med nudler gjør dette til en het og mettende opplevelse til en rimelig sum: 139 kroner er ikke ille på denne kanten av byen.

Verd pengene

– Denne har en fin balanse mellom krydret og sterk, sier Bordvenninnen. Ingefæren kommer til sin rett selv med et tydelig chilisting, mens kamskjellene, scampien og grønnsakene har fått akkurat passe tid i pannen slik at de har beholdt konsistens og tyggemotstand.

Bordvenninnen har fått et glass vin mens Spisevennen og jeg har valgt hver vår øl: Han har bestemt seg for japanske Kirin, mens fikk lyst på den vietnamesiske sorten Saigon. Begge er lyse og lette, og passer godt til maten.

Spisevennen vil ha noe søtt til avslutning og lander på mangopudding mens Bordvenninnen har fått øye på en favoritt: Fritert banan. Begge dessertene får ros. Når maten holder et jevnt nivå og prisene er såpass bra, kan vi konstatere at Nambo fremdeles er et godt alternativ på Majorstuen.

Fakta: Nambo Adresse: Majorstuveien 34, tlf. 22 59 13 82 nambo.no Åpningstider: Tir.-lør. 15–23, søn.-man. 15–22 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Forrettkombinasjon, wontonsuppe, sjømat med chilisaus, nudelsuppe, stekte nudler med and, fritert banan og mangopudding Hva det koster: Forretter 64–95, supper 129–159, hovedretter 119–199, desserter 45–69, barnemeny 79–89 Passer for: Nabolagsrestaurant der vennepar møtes. Bra før eller etter kino. Nær Majorstukrysset. Vegetarretter: Ja, flere Rullestolvennlig: Nei

God, enkel mat

Take away

Nabolagsrestaurant

Fakta: Delkarakterer Miljø: 3 Meny: 4 Mat: 4 Service: 4 Pris: 4 19 av 30 poeng

