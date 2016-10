Oslo godt representert på prestisjetung restaurantliste

The White Guide ble etablert i Sverige i 2005 og har siden ekspandert til resten av Norden og de baltiske landene. Guiden er en oversikt over det redaksjonen mener er de aller beste restaurantene i landene.

I den tredje utgaven av The White Guide Nordic, som kommer ut i disse dager, er det Norge som øker aller mest i antall restauranter på listen med hele 16 nykommere.

Stor anerkjennelse

Monica Strømdahl

35 av de 64 restaurantene fra Norge kommer fra Oslo, inkludert nykommerne Astral, Kolonialen Bislett, Kamai, Happolati, Bass Oslo, Publiko og Sentralen, som alle nylig er anmeldt av våre matanmeldere til karakteren 5 eller 6.

– Utrolig hyggelig at Astral er kommet med på den listen. Det er en stor anerkjennelse og vi var tidligere med på listen da vi jobbet på Vaaghals som kom med i fjor, forteller vinansvarlig Ragnhild Wright Ousland hos Astral.

Hun var glad for at det var mange norske nykommere på listen, hele 16 stykk, og at mange av dem er fra Oslo.

– Ja, det er mange dyktige folk som har startet restaurant i Oslo den siste tiden. Det er kommet ekstremt mange nye spisesteder, veldig mange bra åpninger, så det er på sin plass at Oslo nå vokser mye i The White Guide, sier Ousland.

The White Guide blir lansert i Stockholm 31. oktober. Poengscorene til de ulike restaurantene vil du da finne her:

Signe Dons

Her er Oslo-restaurantene som er med i guiden:

De andre norske som er med i The White Guide:

Bergen: Bare Vestland, Colonialen, Cornelius Sjømatrestaurant, Lysverket, Marg & Bein, Restaurant 1877,

Austevoll: Bekkjarvik Gjestgiveri

Salsbruket: Buøy Gård

Trondheim: Credo, Folk & Fe, Mathall Trondheim, Røst Teaterbistro, To Rom & Kjøkken

Harstad: De 4 Roser, Umami

Stavanger: Egget, Renaa: Matbaren, Re-Naa, Sabi Omakase, Spiseriet, Tango bar & kjøkken

Tjøme: Engø Gård

Longyearbyen: Funtionärsmässen

Geilo: Hallingstuene

Tromsø: Mathallen

Fredrikstad (Kråkerøy): Restaurant Slippen

Sandefjord: Smak

Stabekk: Strand Restaurant