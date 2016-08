Oslos beste burgere

Smeltet Gorgonzola, syltet løk, cheddar, chipotle majones, grillet paprika, chili, avokadokrem, jalapeno, tørrsaltet bacon, bbq-saus, parmesan - utvalget burgere med spennende tilbehør blir bare større og større i Oslo. På disse stedene blir du mest fornøyd.

Døgnvill burger, Vulkan

Ingar Storfjell

LES ANMELDELSEN HER: Døgnvill Burger, Mathallen & Vulkan

Døgnvill har etablert seg med to avdelinger i Oslo - på Vulkan og på Tjuvholmen. Burgerutvalget er stort med pucker av storfe på 180 gram. Sjekk ut Blåmandagsburger med masse bacon og syltet løk. Eller hva med burgeren «An Offer You Can’t Refuse», med Tellegio-ost, portobellosopp stekt i smør og balsamico og urtemajones.

Munchies, Grünerløkka

Aleksander Andersen

LES ANMELDELSEN HER: Munchies, Grünerløkka

Munchies har som Døgnvill også est ut til to avdelinger, i Torggata og i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka. Munchies vinner ikke på lokalet, men burgerne er meget gode, selv om utvalget ikke er like stort som hos Døgnvill. Klassikeren med blåmuggostdressing og karamellisert løk er en vinner.

Kverneriet

Paal Audestad

LES ANMELDELSEN HER: Kverneriet, Majorstuen

På Majostua ligger denne burgergiganten med vinduer ut mot Majorstukrysset. Her har de åtte burgervarianter, tre ulike pommes frittes og et stort utvalg sauser til å dyppe potetene i. Det kule hos Kverneriet er at de har en ny burger hver måned som er vel verdt å test ut. Umami med parmesan er også meget god.

Illegal burger, Møllergata

Robert McPherson

LES ANMELDELSEN HER: Illegal Burger Møllergata, Youngstorget

Illegal burger har også to avdelinger i Oslo, og har flere ganger vunner vår kåring av Oslos beste burger, sist i 2016. De startet opp i Møllergata og utvidet siden til Grünerløkka. Lokalene er enkle, men burgerne veldig gode. Hva med en burger med ekstra bacon, brie og sopp?

Burger Joint

Ingar Storfjell / Harald Fossberg

LES ANMELDELSEN HER: Burger Joint, Aker Brygge

Nede i en kjeller på Aker Brygge befinner noen av Oslos beste burgere seg. Her har de et stort utvalg burgere - også en vegetarvariant og månedens burger. Pommes frittene med trøffelmajones og parmesan er farlig gode- Prøv dem sammen med California Dreamin’ med avokadokrem og pico de gallo.

Burger Bar

Magnus Knutsen Bjørke

LES ANMELDELSEN HER: Burger Bar, Folketeaterpassasjen

Inne i Folketeaterpassasjen ligger dette burgersteder som har brukt arkitektfirmaet Snøhetta til å pusse opp lokalet. Det store lokalet byr på to etasjer samt mange benker utenfor i passasjen. Burgerutvalget er blant Oslos aller største. Prøve ut en Palermo eller Balvanera.

Bun's Burger bar

Morten Uglum

LES ANMELDELSEN HER: Bun's Burger Bar, Sørenga

En av Oslos aller flotteste beliggenheter på Sørenga med utsikt til Oslofjorden, Barcode samt sol hele ettermiddagen og kvelden. Har et stort utvalg burgere på menyen. Her får du briochebrød og burgere av norsk høyrygg. Prøv ut Widowmaker, en spicy burger med chilisalsa, pickles og pepperrotmajones.

Tommi's Burger Joint

Borgen, Ørn

LES ANMELDELSEN HER: Tommi's Burger Joint, Kvadraturen

En islands burgerbar som snart finnes tre ulike steder i Oslo. Lokalet i Skippergata er lite, og dette er ikke stedet du blir sittende lenge. Burgerne er enkle og meget gode og finnes kun i tre varianter, vanlig burger, barneburger og en vegetarvariant.

Wünderburger

Espedal, Jan Tomas

LES ANMELDELSEN HER: Wünderburger, Torggata

Enkelt møblert i lyst tre er dette det siste tilskuddet på burgerfronten i Torggata. Burgerne er kun på 70 gram, så her tar man fort en dobbel, eller lesser på mye ekstrafyll. Urtemajonesen er meget god til pommes fritten.

Eldhuset

Aleksander Andersen

LES ANMELDELSEN HER: Eldhuset, Olaf Ryes plass

Eldhuset på Grünerløkka har spesialisert seg på egenrøkte og grillede bbq-retter, men har også en egen spennende burgermeny. Her får du blant annet røkt vegetarburger, pulled pork burger, buffaloburger og miniburgere man kan dele.