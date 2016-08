Oslos beste italienske restauranter

Fersk pasta, pecorino, parmegiano reggiano, lardo, pancetta, focaccia, olivenolje, vitello tonnato - hovedstadens italienske restauranter byr på et utall delikatesser, ikke bare pizza, og på disse stedene blir du ekstra fornøyd.

Roald & Umberto

Signe Dons

Roald & Umberto, Gamlebyen

Strøksrestaurant med sjel og atmosfære. Store porsjoner italiensk husmannskost gjør dette til et perfekt sted etter jobb. Her er det små bord med rutete duker og en innholdsrik meny. Sjekk ut hjemmelaget ravioli caprino med trøffel, risotto med steinsopp eller gnocchi med spekeskinke, fløte og safran.

Ruffino

Jan Tomas Espedal

Ruffino, Vika

Ruffino ble åpnet 17. mai 2009 og er blitt en av byens mest populære italienske restauranter. De holder til i et lyst og trivelig lokale like ved Ibsen-museet og er kjent for vennlig service og god mat. Prøv ravioli fylt med mascarpone og ricotta eller en av byens aller beste tiramisuer.

Trattoria Popolare

Paal Audestad/Kari Einertsen

Trattoria Popolare, Grünerløkka

Helt nederst på Grünerløkka ligger denne store og åpne restauranten som byr på rustikk mat fra hele Italia. Her har de både deleretter, autentiske forretter, ferske pastaretter og tradisjonelle kjøtt- og fiskeretter. Prøv saltimbocca, grillet iberico eller oksehaleravioli. Har også en imponerende vinliste.

Baltazar Ristorante & Enoteca

Rolf Øhman

Baltazar Ristorante & Enoteca, Kirkeristen

Italiensk restaurant i basarhallen bak Domkirken. Baltazar har nettopp pusset opp restauranten og man får nå samme meny i overetasjen og i enoteket. Spisekartet byr på fire antipasti (forretter), fire primi piatti (pasta/risottoretter), fire secondi piatti (hovedretter), ni varianter av pizzaer og fire desserter. Vinmenyen inneholder 30 A4 sider!

Bruno's Proseccheria

Robert McPherson/Harald Fossberg

Bruno's Proseccheria, Christiania Torv

Åpnet dørene i 2009. Tøft og lekkert høyt-under-taket-lokale med store vinduer ut mot Christiania torg og fontenen. Mange fine designdetaljer og god mat. Stort utvalg av prosecco. Test ut risotto med fisk og skalldyr eller grillet kveite marinert i urter.

Skur 33

Signe Dons

Skur 33, Sentrum

Italiensk sjømat i hyggelige og rustikke omgivelser nedenfor Akershus festning. Åpnet i 2014 og har fisk og skalldyr på grillen som noen av spesialitetene. Her bør du teste ut pasta vongole, hummerrisotto, panert sverdfisk eller hasselnøttisen til dessert.

Pinerolo Cantina

Rolf Øhman

Pinerolo Cantina, Hegdehaugsveien

Klassisk italiensk kjøkken på Majorstuen tilberedt på en Big Green Egg-kullgrill. Menyen er basert på sharingkonseptet. Restauranten har også en stor bar. Prøv rigatoni con salsiccia, bistecca og dry aged entrecote med trøffelkremet blomkål, trøffelfries og chimichurri.