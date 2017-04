Oslos kuleste uteserveringer

Klar for en iskald øl eller et glass kald chablis? Oslos uteserveringer har åpnet dørene og venter kun på deg. Her er noen av hovedstadens aller flotteste uteserveringer.

Ekebergrestauranten

Jan T. Espedal

Kongsveien 15. Tlf. 23242300. ekebergrestauranten.com

Funkisrestaurant godt plassert med fantastisk utsikt over Oslo-fjorden. Her finner du flere restauranter i ett. Gigantisk uteservering.

«God panoramamat på Ekebergrestauranten» - les anmeldelsen her!

Lille Herbern

Ørn Borgen

Vakkert plassert på utsiden av Bygdøy i Oslo. Menyen er basert på sesongens råvarer, med hovedvekt på fisk og skalldyr. Åpent mai-september.

«Sommer rett i kroppen» - les hva matanmelderen skrev

Festningen restaurant

Festningen

Myntgata 9. Tlf. 22833100. festningenrestaurant.no

NB! Åpner 10. mai! High class brasseriet på Akershus festning. Stor uteservering med topp utsikt i lune og flotte omgivelser.

Solsiden restaurant

Jon-Are Berg-Jacobsen

Søndre Akershus kai 34. Tlf. 22333630. solsiden.no

NB! Åpner 2. mai! Sjømatrestaurant på nedsiden av Akershus Festning med flott utsikt over havnen i Oslo. Prøv skalldyrfatet. Fin uteservering og åpnerr restaurant mot sjøen.

Grisen

Ingar Storfjell

Torshovgata 2. 91910411. oslogrisen.no

Bar, kafé, restaurant og møteplass på Torshov. Stor uteplass med uteservering hele dagen. Enkel meny med røslig mannemat.

BAR Vulkan

Ingar Storfjell

Maridalsveien 17. Tlf. 94447050. barsocialeating.no

Restaurant og bar i samme lokale rett utenfor Mathallen med en fantastisk takterasse og nydelig utsikt. Prøv drinken Pornstar!

Kullt

Monica Strømdahl

Rådhusgata 27. Tlf. 23687800. kullt.no

Nytt sted i de gamle lokalene til Vapiano. Her har de en fantastisk flott takterasse med utsikt over Akershus Festning og Aker Brygge. Prøv ut noen av rettene med langtidsmørnet kjøtt.

«Ikke fullt så Kullt» - les hva hva anmelderen skrev her!

Brasserie Sanguine

Magnus Knutsen Bjørke

Kirsten Flagstads plass. Tlf. 21422142. brasseriesanguine.no

Operaens brasserie byr på en stor og flott uteservering i vannkanten. Et fint sted å ta med besøkende. Har også egen barnemeny.

« Brasserie Sanguine inviterer til fest. Flere gjester burde takke ja» - les hele matanmeldelsen her!

Thief Foodbar

Monica Strømdahl

Landgangen 1. Tlf. 24004000. thethief.com

Kjøkkenet baserer seg på nordiske sesongråvarer og byr på en blanding av småretter og hovedretter i et lokale med lekker design. Takterrassen er vanvittig flott.

«Dyrt og godt på taket» - les hele anmeldelsen her!

Ling Ling

Signe Dons

Stranden 30. Tlf. 24133800. linglinghakkasan.com

Hakkasans "slemme" lillesøster har etablert seg med kinesiske retter på Aker Brygge. Takterrasse, loungeavdeling og stor uteservering.

«Kult spisested» - les hva matanmelderen skrev

Frognerseteren

Ingar Storfjell

Holmenkollveien 200. Tlf. 22924040. frognerseteren .no

Tradisjonell restaurant med praktfull utsikt. Populært turistmål med norske retter på menyen. Stor og flott uteservering. Her blir man sittende - lenge!

«Prisnivået er dessverre i høyeste laget» - les hva anmelderen skrev!

Skur 33

Dan Petter Neegaard

Akershusstranda 11. Tlf. 23357060. skur33.no

Italiensk sjømat i hyggelige og rustikke omgivelser nedenfor Akershus festning. Uteserveringer ligger rett ved vannkanten med nydelig utsikt over Oslofjorden.

Ladegården café

Ingar Storfjell

Oslogate 13. Tlf. 91591771. ladegardencafe.no

Italiensk steinovnsbakt pizza servert i gammelt lokale fra 1500-tallet i Gamlebyen. Stor og flott uteservering i pene omgivelser.

«Vente, vente, vente på noe godt» - les anmeldelsen her!

St. Hanshaugen parkservering

Rolf Øhman

Ullevålsveien 28. Tlf. 41296164.

Uteservering på toppen av St. Hanshaugen åpen i sommerhalvåret. Pizza, hamburgere, småretter og snacks. Topp utsikt.

Cargo Restaurant & Bar

Rolf Øhman

Sørengkaia 99. Tlf. 21507055. cargorestaurant.no

Italiensk med pizza fra vedovn, hjemmelaget pasta og grillmat fra Josper-grill. Plass til 200 inne og 180 ute. Solrikt på Sørenga.

Bun’s Burger Bar

Morten Uglum

Sørengkaia 71. Tlf. 23230023.

Burgersted med lekker utsikt på Sørenga. Her nyter du burgere med utsikt til Barcoderekka, Den Norske Opera og Havnelageret.

Grosch bistro

Jan T. Espedal

Bankplassen 3. Tlf. 21982190. groschbistro.no

Under hvitkalkede buer i et elegant og stilfullt lokale kan du lunsje på designstoler. Stor uteservering og god burger.