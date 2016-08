Punjab tandoori: Mett i en fart

Rolf Øhman

– Jeg blir stadig like overrasket hver gang jeg er her, sier Spisevennen. – Man husker trengselen foran kassa og den nesten bryske tonen bak disken hvis du bruker for lang tid på å bestemme deg. Jeg frykter at nå har de tapt seg hver gang de sleiver opp ris, salat og raita på tallerkenen, og blir stadig usikker på om jeg virkelig kan plukke drikke fra kjøleskapet og ta med bort. Men når du får maten, er alt sammen glemt. Ikke bare er det nesten latterlig billig, men maten er også super til den prisen.

Selv har jeg brukt Punjab Tandoori som «kantine» mang en gang da vi gikk kveldsskift på «gamle» Aftenposten i Postgirobygget, og ble sjelden skuffet. Denne ettermiddagen sitter Bordvenninnen, Spisevennen og jeg på et av de trauste respatexbordene og venter på at maten blir klar.

Bordvenninnen har valgt dagens, som er kylling curry, mens Spisevennen og jeg har gått for shish kebab og lam i spinat.

– Shish kan være så som så, og jeg har ennå ikke prøvd den her. Det har som oftest gått i Dagens, som gjør meg mett for 75 kroner, sier Spisevennen.

Enkel innredning

Punjab Tandoori kommer ikke til å vinne noen designpriser for innredningen. Lokalet ser mer eller mindre ut som da Harinder Singh og Kiran Jot startet Punjab Sweet House i 1990 før de skiftet navn på stedet, bortsett fra at man har pyntet opp med noen indiske gjenstander og åpnet i annen etasje.

Menyen står på en tavle bak disken, der to myndige menn holder orden på køen. Er du usikker på hva du vil bestille, så lønner det seg å stille seg utenfor køen mens du tenker deg om, for her går det slag i slag. Når du har funnet ut hva du vil ha, tar den ene mannen imot bestillingen. Deretter melder han fra til mannen i kassen når du har plukket ut det du skal ha å drikke og skal betale. Så er det bare å finne et bord og sette seg til å vente på maten.

Har du bestilt Dagens, er den klar på null tid, mens andre bestillinger tar lengre tid. Det er likevel sjelden lenger enn ti minutter til et kvarter før maten er klar til å hentes ved disken.

Nær-London-opplevelse

– Godt indisk øl til en god pris, mener Spisevennen og heller opp mer fra den store flasken han har hentet fra kjøleskapet.

– Jeg skjønner hvorfor dette stedet er populært. Denne currien er skikkelig smakfull, kyllingen er mør, salaten overraskende krisp og nanbrødet har en knasende sprø skorpe, sier Bordvenninnen.

– Denne shish kebaben er meget bra, du kjenner krydderstinget, sier Spisevennen og tilbyr en bit. Spydet med hakket lammekjøttdeig har en dyp, rik smak av koriander og ingefær og er vel verd prisen. Det samme er min lammerett, som er overraskende sterk. Her skusler de ikke med krydderet.

– Dette er slik som man fikk det i Brick Lane Øst-London før det ble gentrifisert: Enkle retter, rene smaker og mye mat til en hyggelig pris, sier Spisevennen.

Med mat og priser på dette nivået kommer Punjab Tandoori fortsatt til å være et av byens beste og billigste alternativer.

Fakta: Punjab Tandoori Adresse: Grønland 24, tlf. 22 17 20 86 Åpningstider: Man.-lør. 11–23, stengt søndager Prisnivå: Lavt Hva vi spiste: Seekh kebab, chicken curry og Saag gosht Hva det kostet: Snacks/tilbehør 25/40, hovedretter 75–150, desserter/drikke 25/35 Passer for: Take away eller spise et raskt måltid. Vegetarretter: Ja, flere Rullestolvennlig: Delvis

Take away

Enkle, gode retter

Hurtig servering

Fakta: Delkarakterer Miljø: 3 Meny: 5 Mat: 5 Service: 4 Pris: 5 22 av 30 poeng

