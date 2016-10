1 2 3 4 5 6

– Ikke kall det en tapasrestaurant, dette er en gastrobar, sier Bordvenninnen. Tidligere hadde de en avdeling på Majorstuen, Otro Lio, men den er blitt erstattet av Publiko.

– De hadde også god mat, men dette føles som mer folkelig og ujålete, mener Spisevennen.

Vi har fått en hjertelig velkomst, og den svært hyggelige servitøren sørger for at aperitiffen står på bordet før vi har fått sukk for oss.

Menyen endres fra dag til dag, selv om noen retter går igjen fra tid til annen. Hvis man bare dropper innom, kan man bestille en rett eller to og drikke noen glass vin til, men hvis man har bestilt på forhånd, er vi i kokkens vold og får full meny – eller full pupp som de også har kalt det.

Først får vi et brett med løvtynne skiver jamon iberico, glir som smør over smaksløkene. Et glass rosévin til frisker opp. Vi fortsetter med vinen til en munnfull av en kaninterrine med «popcorn» før vi blir servert sjøkreps som har fått en rask tur i pannen.

– Kjøkkenet tar godt vare på råvarene, sier Bordvenninnen.

– Det kan virke lettvint, men det skinner igjennom at man kan sine saker her.

Det er klart for mer sjømat: Nå kommer en breiflabb i syrlig saus tilsmakt paprika og safran. Neste rett er tartar laget på txogitxu. Det er en spansk spesialitet der kjøttet kommer fra eldre kyr med ekstra mye fett, forklarer våre meget hyggelige servitøre.

– Kan vi kalle det en spansk wagyu, spør Spisevennen. Tapioka og en pipette med utsøkt olivenolje er det enkle, men delikate tilbehøret.

– Jeg synes uttrykket gastrobar passer til stedet, dette er langt fra det nordmenn er vant med å kalle tapas, sier Bordvenninnen.

– Enig, sier Spisevennen. – Dette er lekker kokkekunst slik man får det på spesielt bra steder utenfor turistløypa i Spania.

– Selv om alt før har vært nydelig, er dette måltidets foreløpige høydepunkt, sier Spisevennen. Han sitter med blå operasjonshansker og tygger på beina til vaktelen som vi har fått. Til denne har vi fått en strek fennikel og tre klatter chilimajones.

– Det føles som synd og skam å dyppe fuglekjøttet i det, sier Spisevennen, mens Bordvenninnen skryter tilbehøret opp i skyene. Miljøet er kjempekoselig og uformelt, jeg føler meg som om vi er på besøk i hjemmet deres.

Servitørene er alltid på plass enten med mat, mer å drikke eller bare for å informere om rettene som er på vei. Men utover kvelden begynner støynivået å stige.

– Musikken blir for høy for meg, sier Spisevennen. – Det er som om vi er i en bar på Tenerife.

Vi sliter med å høre hverandre rundt bordet, og servitøren har også begynt å snakke høyere.

– Fortsetter det slik, ender vi med utestemme før desserten, sier Bordvenninnen.

Vi begynner å nærme oss slutten på måltidet, og denne gang er det viltkjøtt på tallerkenen: Hjort med kantareller og sellerirotpure. De tynne skivene er dandert med de andre ingrediensene på tallerkenen, men Spisevennen er ikke imponert.

– Det ser godt ut, men selve utførelsen skuffer. Det virker som en fiks idé hvor råvarene blir underordnet.

Bordvenninnen og jeg er fornøyd med retten, og den neste, som består av et stykke med secreto iberico, en stykke filet fra området rundt skulderen på svin som har levd på eikenøtter. Til dette får vi en rødbetpure og mandler.

Vinvalget, som naturligvis er hentet kun fra spanske produsenter, har fulgt maten som hånd i hanske.

– Dette er den beste Spania-reklamen jeg har opplevd, sier Spisevennen.

Til slutt får vi et fat med tynne skiver spansk ost.

– Jeg savner et søtt punktum, sier Spisevennen.

– Men vi har fått veldig god service og oppfølging under hele måltidet.

– Kanskje vi skal ta et glass dessertvin, foreslår jeg, men både Bordvenninnen og Spisevennen er stappmette.

– Det er rart å tenke på at vi har sittet her i over fire timer, tiden har virkelig fløyet, sier Bordvenninnen.

– 800 kroner for maten og rundt det samme for vinen og aperitiffen. Det er det jammen verd!

– Jeg har sjekket på mobilen hva navnet Bon Lio betyr, sier Spisevennen.

– Det står for «skikkelig rot». Det kan stemme med tanke på den løsslupne, hyggelige stemningen her. Jeg har ikke opplevd noe lignende siden vi var på Palace Grill.

– Det kan passe, sier Bordvenninnen.

– Der får man også super mat og service med lave skuldre. Det er et kvalitetstegn.

Bon Lio er mer enn et spisested, det er en helhetsopplevelse som er verd å få med seg.

Ingar Storfjell

Fakta: Bon Lio Adresse: Fredensborgveien 42, tlf. 46 777 212, bonlio.no Åpningstider: Tir.-lør. 18–0.30 (også mandager i desember, fra 4. november åpner de kl. 17 tors.-lør.) Prisnivå: Høyt Hva vi spiste: Full meny med dagens råvarer. Hva det koster: Full meny kr. 795, også mulighet for å drop in med enkeltretter til 100–150 kroner. Passer for: Uformelt treff med venner/familie, et sjeldent måltid med spennende vinutvalg. Populær strøksrestaurant. Vegetarretter: Mulighet for noen retter, men ikke full meny. Lydnivå: Det kan bli høylytt utover kvelden med stemmesurr og musikk, så ikke regn med den intime samtalen. Rullestolvennlig: Delvis, et par trappetrinn inn.

Uformell atmosfære

Fantastisk service

Svært god mat

Fakta: Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 5 Mat: 5 Service: 6 Pris: 5 26 av 30 poeng

