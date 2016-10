Restaurantanmeldelsen: Hos Taco Republica er det fredag hele uken

1 2 3 4 5 6

– Puh! Det var futt i denne, sier spisefølget og tar en ny slurk med øl. Vi har fått bord på Taco Republica i populære Torggata, der konkurransen er beinhard. På kort tid er både Kennelklubben, Rotisserie, Capish! og nå sist Jor blitt borte. Interiøret er enkelt med mexikanske gjenstander i vinduer og på veggen, samt et stort, fargerikt veggmaleri.

Sol inne

Vi startet måltidet med en skål hissig guacamole, som også finnes i en variant tilpasset sarte barneganer. De hjemmelagde tortillachipsene er sprø og velsmakende og vi har bestilt Sol-øl mens vi leser gjennom resten av menyen.

– Mye å velge mellom, skryter spisefølget. Taco Republica har både småretter, spesialteter og mange ulike tacosvarianter. Vi starter med en quesadillas, før vi går over til taco-orgie.

Tid for tortilla

Tre varme, fint stekte quesadillas ankommer bordet først. Servitøren er hyggelig og kunnskapsrik, og beskriver maten i detalj. Oaxacaosten er fint smeltet og vi dypper de tre små tortillaene i en fyldig guacamole og god salsa.

Lokalet er etter hvert blitt stappfullt, og folk koser seg med husets aperitivos som er alt fra Maragaritas til husets hjemmelagde limonade.

Bro bro brosme

– Da får dere masse ulike tacos, opplyser servitøren. På et stort fat ligger maistortillaer med forskjellig fyll. Det ser innbydende ut og alle variantene er toppet med masse løk og koriander.

– Nydelig! Spisefølget starter med brosme som er stekt sammen med hvitløk. Det faste fiskekjøttet er saftig, fint krydret og vi legger en grønn stripe meget spicy salsa verde på toppen. Det er deilig at man ikke sparer på kruttet. Noen ting skal være fyrrige.

På bordet står også en smakfull salsa roja og pico de gallo.

Rekke tunge

– Denne er kveldens aller beste, mener spisefølget og prøver å spise hele lefsen selv. Vi har bestilt Lengua - oksetunge som er kokt og deretter stekt. Den er ekstremt mør og smakfull og glir den sammen med lime, koriander og løk.

Et annet høydepunkt er Bistec, tynne skiver saftig entrecôte. Taco Republica kjøper slaktervarer fra Strøm-Larsen, Grøstad gris og Holte gård, og råvarene er meget gode. Skivene er møre, godt krydret og funkerer strålende sammen med en stor skje pico de gallo.

Bort med den røde hatten

Pollo Asado med koriander og løk er også god, men kyllingbitene burde vært saftigere. Da er Campechano mye bedre, der den ferske, gode maistortillaen er fylt med både kylling, entrecôte, chorizo og smeltet ost, selv om det er chorizoen som stjeler mye av smaken.

-Jeg synes de er rause med kjøttet og fisken på tortillaene, og prisen per stk er jo rundt 60 kroner. De fleste blir mette av tre stk, men de største av oss kanskje trenger fire. Prisen blir uansett nokså lav, sier spisefølget.

Vi avslutter måltidet med en saftig, syrlig og søt lime. Et stort stykke er nok til å dele, men vi kan ikke avslutte et måltid her uten en god tequila til slutt.

– Synd at ikke flere prøver ulike typer tequila. De fleste har ødelagt seg i ungdommen på Sierra Tequila, den med den røde hatten, men det finnes jo så mange herlige tequilaer fra Mexico. Prøv en Silver eller Patron Anejo tequila så får du en annen oppfatning av agavedrikken, mener spisefølget.

Taco Republica byr på gode, autentiske smaker, bra råvarer, hyggelig service, og er absolutt en av Oslos beste mexikanske restauranter.

Taco Republica

Adresse: Torggata 30. Tlf. 40057665. tacorepublica.no

Hva vi spiste: Quesadillas, guacamoledipp og diverse forskjellige tacos.

Hva det koster: Småretter: 59–175 kroner. Tacos: 52–65 kroner. Dessert: 90–99 kroner

Hvem passer det for: Par og små grupper.

Vegetarretter: To ulike tacos og tre småretter.

Lydnivå: Behagelig bakgrunnsmusikk og fint samtalevolum.

Rullestolvennlig: Ja, eget handikapptoalett.

Miljø: 4

Meny: 4

Mat: 5

Service: 5

Pris: 5

23 av 30 poeng

