Restaurantanmeldelsen: Ikke godt nok

-Oi! Denne så jeg ikke komme. Spisefølget ser ned på fatet maten er kommet på. Oslos restauranter har tatt fullstendig av jakten på kule, lite funksjonelle serveringsting, og spisestedene er stappfulle av trefjøler og skifersteiner i ulike størrelser. Hos Homan bistro & bar har de lagt en skiferplate oppå en trefjøl for å rikitg ta den helt ut.

En drøy time tidligere har vi ankommet restauranten i Bogstadveien som åpnet for to og et halvt år siden. Homan har stor uteservering og er enkelt innredet. Vi blir tatt hjertelig imot og får kjapt et bord midt inne i spisestedet. Menyen byr på noen få småretter, flatbread, burgere og åtte hovedretter. Spennet er stort og her vil garantert alle finne noe de liker. Vi har med en burgerglad kompis ut, og tester ut to burgervarianter og entrecôte.

Skummende gleder

-Her har flere andre restauranter noe å lære, skryter spisefølget av menyen. Homan er ikke stedet å drikke vin, men utvalget av øl er meget stort. I tillegg har vi med en fin tegning om de ulike typene øl, og forklarer på de neste sidene om ulike forskjeller. De har et bra utvalg øl fra både Belgia, Norge, Nederland, Danmark og England. Hadde Homan vært ekstra smart, kunne man ha kommet med forslag til hvilke øl som går til hvilke retter, siden man ikke bytter menyen så ofte.

Myke pommes frites

-God kyllingburger. Mange kyllingfileter er alt for tørre når de blir servert, men denne har beholdt mye av satigheten. Tilbehøret er enkelt, med en skive tomat, salat, løk, chipotle dressing og avokadokrem. Dessverre er briochen tørr, mens pommes frites til er veldig lys og for lite sprø.

Den samme, nesten myke, pommes frites følger også med burger nummer to, som er Homans Double Decker. En høy burgersøyle byr på både sopp, karamellisert løk, bacon, masse cheddar, trøffelmasjones, samt et stekt egg på toppen. Brødet er også her for tørt, men ellers er tilbehøret godt. Osten er fint smeltet og det er deilig med masse søt løk. Dessverre sviktet selve burgerkjøttet som blir for massivt og hardt, slik at man blir sittende å tygge lenge på pucken.

Gi oss tallerkener!!!

Burgerne koster 184 og 286 kroner og er høyt priset, selv om pommes frites følger med, men entrecôten tar kaka og har fullstendig priset seg ut av restaurant-Oslo. 344 kroner er en av de dyreste entrecôtene vi har spist i byen. Kjøttet er mørt og fint krydret, men finnes bedre og billigere utgaver flere andre steder i byen. Hos St. Lars koster det 325 kr med grønn salat, rosmarin- og hvitløksfrites og bearnaise. Hos Homan følger en liten ruccolasalat med litt parmesan og noen «bakte» cherrytomater som har vært i ovnen i 10 sekunder. Estragonsmøret på toppen er steinhardt og smeltet knapt på det langt fra varme kjøttstykket.

Maten serveres på en tynn fat og kjøttet ligger oppå pommesen. Det betyr at halvparten av potetene ligger på bordet eller på bakken når man prøver å skjære første bit av kjøttet. Få tilbake runde tallerkener så maten holder seg på fatet!!

Servitørene er hyggelige hos Homan, og de har forstått årsaken til Egon og TGIF suksess - at man kan skjule halvdårlig mat med å være hyggelig med gjestene. Maten er mer ambisiøs her enn nevnte spisesteder, men middels gode burgere og høye priser trekker ned. Dessertene er også på det jevne, men 86 kroner for en frisk og syrlig limekake er innenfor.

Fakta: Homan Bistro & Bar Adresse: Bogstadveien 1. Tlf. 22955360. homanbistro.no Hva vi spiste: Burgere og entrecôte, limepai og sorbet til dessert. Hva det koster: Småretter: 112–218 kr. Burgere: 184–284 kr. Hovedretter: 166–344 kr. Dessert: 86–112 kr. Hvem passer det for: Små og store vennegjenger. Passer bra for en øl etter jobb eller en kjapp matbit under shopping i helgen. Vegetarretter: Nei. Rullestolvennlig: Nei.

Fakta: Poeng Miljø: 3 Meny: 4 Mat: 3 Service: 4 Pris: 3 Totalt 17 av 30 poeng