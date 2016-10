Restaurantanmeldelsen: Ikke på topp hos Tabibito

1 2 3 4 5 6

– Dette er et av disse stedene der man aldri helt vet hvordan måltidet blir, sier Bordvenninnen på vei opp trappen. – Servicen er alltid profesjonell, selv om den ikke alltid oppleves som like hjertelig, og maten kan være så forskjellig.

– Her har jeg aldri vært, så jeg gleder meg til å spise asiatisk på et for meg ukjent sted, sier Spisevennen.

Lokalet er litt under halvfullt, men en servitør er raskt på plass og finner et bord til oss. Vi er heldige og får et av de få ledige vindusbordene slik at vi kan kikke ut på gaten. Like etter får vi hver vår kopp jasminte så vi har noe å sippe på mens vi leser menyen.

Tabibito byr på et bredt utvalg fra det asiatiske kjøkken med dim sum, nudel- og risretter og kjøkkenets spesialiteter, som favner både crossoverretter og klassiske kinesiske retter. Man har også tre menyforslag som favner alt fra et fat på deling før teateret til tre- og femretters meny.

Sjømatboller som smaker

Espedal, Jan Tomas

Bordvenninnen har hatt lyst på dim sum lenge, og konsentrerer seg om smågodt spise. Servitøren lover å passe på at maten ikke kommer på en gang, men at Bordvenninnen får den litt etter litt.

Spisevennen ber om fritert scampi før svinekjøtt i sursøt saus.

– Det er en av mine favorittretter, og jeg har spist det så å si over hele byen, sier han.

Jeg prøver meg på lammefilet à la Mala, som er woket med grønnsaker og skal komme i en spicy saus.

– Du kan få smake litt av mine dim sum, sier Bordvenninnen.

Til dette ber hun om vin mens Spisevennen og jeg tar hver vår Singha-øl.

Først får Bordvenninnen tre friterte sjømatboller laget på scampi og blekksprut, ifølge servitøren en av Tabibitos spesialiteter.

– Disse er fantastiske på smak og har en flott konsistens, men er hete saker, sier hun og vifter med hånden foran munnen.

Digge dumplinger

Espedal, Jan Tomas

Så følger fire knytter rekedumplinger og Jiaozi, fire friterte halvmåner som inneholder svinekjøtt, vannkastanjer og ingefær med en mild saus ved siden.

Jeg tar en rekedumpling og Jiaozi og dypper dem i sausene. Jiaozien er for hardt fritert, så den er hard å tygge og fyllet detter ut. Ellers er begge dim sum-ene gode.

Spisevennen liker utseendet på sine friterte scampi. De er brettet ut slik at de ser ekstra store ut. Etter en smak nøyer han seg med å si at de ser bedre ut enn de smaker.

– Helt standard, selv om sausen er frisk.

Nå er det klart for hovedrettene våre, mens Bordvenninnen får inn vårruller med and og foie gras.

– Ikke politisk korrekt, men dette er en rett jeg ikke har sett i byen før.

To biter senere sier hun at hun skjønner hvorfor:

– Smakssammensetningen er ikke vellykket. Det smaker nesten emment, mener hun.

Svidd svin

Spisevennen er også svært misfornøyd med sin hovedrett.

– Kjøkkenet har fritert i stykker svinekjøttet. De er blitt harde, gummiaktige og uspiselige. Godt vi har fått mye ris, så jeg kan få med mest mulig saus.

Jeg tilbyr et par biter av mitt lam, som er skåret i løvtynne skiver og kommer med friske grønnsaker i en mørk, spicy saus.

– Det var noe helt annet, sier Spisevennen.

– Men jeg vil ha dessert. De har mangopannekake, så det vil jeg prøve.

Bordvenninnen ønsker seg fritert banan, mens jeg kvikker meg opp med en Irish coffee.

Begge dessertene retter opp inntrykket fra hovedrettene, men vi er enige om at de har lagt seg på et for høyt prisnivå sett ut fra hva man får.

– Det hjelper ikke å legge ting pent på fatet når vi kan få bedre mat til en rimeligere pris, som for eksempel Dim Sum by Taste of China, Dinner, Beijing Palace eller Sabaki like i nærheten, sier Bordvenninnen.

Espedal, Jan Tomas

Fakta: Tabibito Adresse: Stortingsgt 20, 22 46 60 02, tabibito.no Åpningstider: Man-tors 15-23, fre. 15–24, lør. 14–24, søn. 14–22 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Diverse dim sum, woket lam, svin i sursøt saus, fritert banan og mangopannekake Hva det koster: Forretter/dim sum 75–115, supper/snacks 45–98, hovedretter 148–268, desserter 78–95. Tre menyforslag fra 299 til 499. Passer for: Et raskt måltid før teater/kino. Mange teatergjengere og turister på besøk denne kvelden. Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja

Sentralt

Rask service

Flere spesialiteter

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 5 Mat: 3 Service: 4 Pris: 3 19 av 30 poeng

