1 2 3 4 5 6

– Da Ali Baba stengte, ble flere faste kunder borte. De kan trygt komme tilbake igjen, sier Spisevennen.

Han forteller om helgepappaer som dro til Ali Baba med barna for en sen lunsj etter shopping på Grønland. Men etter at Ali Baba la ned driften og en annen, kortvarig, driver kom inn, forsvant mange av de faste kundene. Etter at La Villa kom inn, er det blitt nesten like bra som i gamle dager, ifølge Spisevennen.

– Menyen er stort sett den samme som på Ali Baba, mener Spisevennen.

Det vil si man legger vekt på å servere omeletter, salater, pasta, pizza og tyrkiske retter. Spisevennen er klar på at man skal bestille tyrkisk mat, siden det er stedets spesialitet.

Spisevennen er opptatt av at jeg skal bestille den tyrkiske retten beyti, lammekjøttdeig bakt inn i pidebrød.

Barn velkommen

Bjørge, Stein

– Jeg tar en grilltallerken, så kan du smake litt av meg. Men det er på den betingelsen at jeg får prøve litt av din beyti, sier Spisevennen.

Servitøren er raskt på plass for å ta opp bestilling, og kommer tilbake med øl til oss.

Det er ikke mange helgepappaer å se i lokalet denne fredagen, men de er vel hjemme og tilbereder taco, mener Spisevennen.

Likevel er det et par barnevogner og barn i nedre tenårene som er her i følge med sine foreldre, så det er tydeligvis et familievennlig sted.

Det kan jeg skjønne når jeg ser hvordan servitørene varter dem opp og henter sugerør til to jenter i tolvårsalderen som er her med sine mødre. Et par med spedbarn får også varmet opp melkeflasken til babyen sin.

– Det er noe av det jeg liker med dette stedet: Det ser ut som om de virkelig bryr seg om gjestene, sier Spisevennen.

Lammenam

Bjørge, Stein

På tross av at det er ganske godt besøk her denne kvelden, kommer maten raskt til bordet. Spisevennens grilltallerken er mat for mons: To spyd med lam og kylling, lammekjøttboller og to lammekoteletter med masse bulgur, salat, en tykk, kremet tzatziki og «snipper» med tynt, tyrkisk brød.

– Klarer du å spise alt det? spør jeg.

– Med litt hjelp fra deg går dette fint, ler Spisevennen, som allerede er godt i gang med å gnage beinet på den ene lammekoteletten.

– Smak på den. Skikkelig mørt kjøtt. Ta for deg av kyllingen og det andre også, sier Spisevennen, som allerede er klar for en ny øl.

Servitøren har tydeligvis en sjette sans, for han er lynraskt ved bordet for å ta opp bestillingen.

Påfyll, takk

Bjørge, Stein

Min beyti er krydret med omhu: Lammekjøttet er både saftig, men har også sting. Det samme har tomatsausen, som kjennes ut som om man har brukt den tyrkiske dressingen ajvar i den. Spisevennen har allerede spist opp all tzatzikien sin, så han ber i samme slengen om enda litt.

Spisevennen får litt av min beyti, og jeg har fått en smak av saftig kylling og køfte, men lammekjøttbollene er ikke like vellykkede som lammekjøttdeigen i min beyti. Det virker som om de er blitt stekt akkurat litt for lenge.

Fredagsstemning

Bjørge, Stein

– Det var mye mat, men ikke altfor mye, mener Spisevennen. Begge har spist opp smitt og smule på tallerkenene.

Nå har de fleste familiene gått, og fredagsstemningen begynner å komme: Stemmesurret i lokalet har øket, men det er langtfra en støyfull atmosfære.

– Jeg skal nok klare en dessert og en kaffe før vi drar videre, sier Spisevennen.

Dessertkartet er lettlest, og består av italienske godsaker som tiramisu, men også sjokoladebakkels og crème brûlée. Spisevennen ønsker seg crème brûlée, mens jeg prøver meg på tiramisuen.

Creme bruleen er litt for vandig etter vår smak. Tiramisuen er tung, men den kommer i en passe stor porsjon slik at man ikke blir overmett.

– Vi har fått mye mat for pengene, mener Spisevennen. – Hit kan man gå med familien uten å blakke seg, sier han.

– Jeg husker Ali Baba som en koselig nabolagsrestaurant. La Villa har tatt opp tråden, og med den sentrale beliggenheten ved Grønlands basar bør det være liv laga for stedet, sier jeg.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Fakta: La Villa Adresse: Tøyengata 2, Grønlands basar, tlf. 22 17 71 11, lavillarestaurant.no/ Åpningstider: Man.-to. 10–01, fre.-lør. 10–03, søn. 12–24 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Grilltallerken, beyti, tiramisu og crème brûlée. Hva det koster: Forretter 99–159, småretter og salater 85–169, pizza 149–169, pasta 169–179, hovedretter 159–235, tyrkisk pizza 119, desserter 79–99. Barnemeny 79–99 Passer for: En rett etter handlerunden, før bytur. Da vi var her, var det både familier, par og vennegjenger som spiste eller hentet pizza med seg hjem. Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja

Barnevennlig

Hyggelig service

Tyrkiske spesialiteter