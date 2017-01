Restaurantanmeldelsen: Lost Tacos

1 2 3 4 5 6

– Morsomt slagord, men det er ikke mye mexicansk over dette stedet, sier spisefølget, som er godt kjent med Sør- og Mellom-Amerika. – Striglet lokale som minner mer om et fancy gatekjøkken med høye krakker og bord.

– Jeg synes at steder som Taco Republica, Mucho Mas, El Camino og Tijuana har en hyggeligere atmosfære, sier Spisevennen, som aldri lar muligheten til å spise mexicansk gå fra seg.

– Ikke vær så strenge, sier jeg.

– Los Tacos er en restaurantkjede som startet opp i Bergen i 2015 før de utvidet til Stavanger og så Oslo. Nå har de også åpnet i Haugesund, så de må gjøre noe riktig.

Lag din egen på 1-2-3

Rolf Øhman

Konseptet er enkelt: Du kan velge mellom ulike burrito-, taco- og nachovarianter eller lage din egen vri på 1–2–3. Det er også mulighet for dessert. Når det gjelder drikke, er det dispenserbrus eller Jarrito, mexicansk brus som selges i dyre, men fargerike flasker.

Vi har møttes etter arbeidstid, så vi er sultne, og bestiller hver vår type: Pulled porkito, California burrito og chipotle chicken burrito. Ved siden av tar vi hver vår Jarrito, som spisefølget anbefaler.

Vil du ha øl til maten? Her har de bra utvalg

Slapt på samlebåndet

Rolf Øhman

Servitørene tar imot bestillingen og plukker sammen ingrediensene på den store tortillaen før de ruller dem sammen i aluminiumsfolie og gir oss.

– Det gikk fort, men det var ikke mye entusiasme eller arbeidslyst som lyser av dem. Den ene smilte litt da jeg ba om ekstra sterk salsa, men ellers hadde de steinansikter, sier Spisevennen.

– Jeg synes at noen av ingrediensene så slappe ut, særlig guacamolen, sier spisefølget.

– Den er nesten grå i kanten. Man skulle tro at et sted som dette hadde friske råvarer til enhver tid, men noe av kjøttet ser ut til å ha ligget i vannbadet en stund.

Ta med mat hjem? Dette er våre anbefalinger

Hvor ble det av kjøttet?

Rolf Øhman

– Fysj, kyllingen holder på å gå i oppløsning og smaker litt emment, synes jeg. Spisefølget ser skeptisk på burritorullen.

– Risen er klebrig, og maisen og bønnene kommer antagelig fra en hermetikkboks. Chipotlemajones er blitt like vanlig som ketchup på street food-sjappene, men denne savner fullstendig sting og drukner i de andre ingrediensene. Dette er så langt fra hva man får servert i Mexico at de burde ta inn reklameskiltet som skryter av «autentisk taco». Det finnes mange flere steder her i byen som tilbyr langt bedre og mer ekte mexicansk street food enn dette.

– Det er også fint lite kjøtt i forhold til ris og salat, men maten koster jo ikke all verden og vi blir nok mette av den fylte lefsa, mener Spisevennen.

– Kjøttet er greit nok, men blir borte i risen og fajitamiksen, som er anonym. Det hjalp ikke engang med sterk salsa. Skal du ha en burrito med sting, ville jeg heller gått til Freddy Fuego, som lager dem langt bedre.

Liker du mat med krutt? Da er disse noe for deg

Koster lite, smaker lite

Min California burrito kommer med pommes frites og oksekjøtt, men kjøttet er tørt og trått, og sausen samler seg i bunnen av tortillaen og renner ut over bordet.

– Det koster lite, men smaker deretter, sier Spisevennen og kaster restene i dunken som står ved døren. – Pulled porkito koster bare en hundrings, men er bare så vidt verd prisen.

Los Tacos åpner for formiddagen og holder åpent til sent i helgene. Dermed bør de ha mulighet for å kapre sultne kunder på vei fra byen.

– Men samtidig ligger det to bra kebabsjapper bare et steinkast unna, sier spisefølget. – Her har jeg vært for første og siste gang, det er sikkert.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Fakta: Los Tacos Adresse: Europarådets Plass 1, tlf. 458 42 507, Åpningstider: Søn.-to. 11–22, fre.-lør. 11-03.30 Prisnivå: Lavt Hva vi spiste: Pulled porkito, California burrito og chipotle chicken burrito Hva det koster: 79–129, ekstra tilbehør 9–20 kroner Passer for: En rask matbit eller ta med Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja

Sentralt

Billig

Take away

Fakta: Delkarakterer Miljø: 2 Meny: 4 Mat: 2 Service: 2 Pris: 3 13 av 30 poeng

Her får du bedre mexicansk street food

Freddy Fuego i Hausmanns gate

Taco Republica i Torggata

El Camino på Frogner

Tijuana på Grünerløkka

Mucho Mas på Grünerløkka