Restaurantanmeldelsen: Paleo byr på fiks steinaldermat

Olav Olsen

– Aldri i livet om steinalderskokkene skapte slike retter! Bordvenninnen tar den siste biten blomkål, som har kommet med trøffel og pulverisert egg.

Min rå elg er omringet av et silkemykt stykke lardo med kastanjekrem og syltet asparges ved siden som komplimenterer viltsmaken. Til dette har vi fått hvert vårt glass Piña Pomal, en hvit Rioja, av servitøren.

– Det er sjelden man føler seg så velkommen i en hotellrestaurant, sier Bordvenninnen. – Servitøren gir et avslappet, uformelt inntrykk, men har full kontroll på spisegjestene og er på pletten med en gang det ser ut til at de trenger noe.

Vi er ikke alene her denne kvelden: Et større selskap ser ut til å ha vinsmaking med mat ved siden, mens det sitter et par turister langsmed vinduet og studerer menyen.

– Jeg kan skjønne hvis de stusser, trenden med å omtale rettene kun ut fra en ingrediens kan virke ganske avskrekkende på mange.

Røye, blomkål, pære...

Olav Olsen

Selv om menyen med sine fire forretter, syv hovedretter og tre desserter ved første øyekast kan virke tynn, er det mye godt som skjuler seg bak stikkordene «torsk», «rå elg», «blomkål», «ishavs røye (sic)», «svinekjake», «mandel» og «pære», så er utførelsen desto mer spenstig.

Vi har allerede nevnt elgen og blomkålen med sine finstemte smaker, men det skal komme mer godt både i glasset og på tallerkenen.

Svine- og oksekjake er blitt stadig mer vanlig på norske menyer, men den vi får her er blant de bedre vi har smakt. Det skyldes ikke minst tilbehøret, der blant annet gulrot, sherry og pistasj utfyller smaksbildet. Det samme gjelder også kveiten, som har følge av bl.a. diverse neper, chèvre og valnøtt.

– Kveite er ikke alltid like lett å få til, det kan fort skje at den blir tørr, men her er den akkurat slik den skal være: Fast i fisken, men også saftig. Chèvren og de tynne skivene med syltet bete er også med på å heve smaken, sier Bordvenninnen.

Vi har fått hvert vårt glass vin til hovedrettene: En lett Barbera d’Alba og en Sauvignon Blanc fra Pfalz. Begge er gode valg fra servitørens side, som gjerne forteller om vinutvalget.

Det er en av kokkene som bringer maten fra kjøkkenet, og som beskriver maten vi har fått.

Kjøkken med ambisjoner

Olav Olsen

Vi har tatt en pause og drikker ferdig våre glass vin mens vi ser på dessertmenyen. På det åpne kjøkkenet kan vi se kokkene i full aktivitet mens noen gjester har slått seg ned i baren, der bartenderen blander drinker til dem.

– Selv om det er litt mørkt her i spisedelen, så oppleves atmosfæren som hyggelig, sier Bordvenninnen. – De har pyntet opp det ganske enkle interiøret, som stort sett består av mørke trebord og stoler, med lys og små detaljer.

– Det ser sikkert annerledes ut her under frokosten, det er ingen tvil om at dette først og fremst er en hotellrestaurant, sier jeg.

– Da skal hotellet ha honnør for at man har så pass høye ambisjoner med kjøkkenet på kveldstid, sier Bordvenninnen.

Gode dessertkombinasjoner

Olav Olsen

– Mandel, pære, Hitra grotteost. Det ser ganske liketil ut på papiret, men det er noe langt mer spennende som kommer på tallerkenen, sier Bordvenninnen. Hun har fått en pære med kombinasjonen rosmarin og valnøtter.

– Selv om noen ingredienser går igjen, utfyller de smaksbildet på ulike måter. Her gir nøttene struktur til den søte desserten, sier hun.

Min grotteost har også usedvanlig følge på tallerkenen: Kålrot og krasse. De tynne skivene kålrot og krassen frisker opp ostesmaken, og et glass Tokayer står seg godt ved siden av. Det skyldes nok at den ikke er av den søteste varianten.

Betale for vannet?

Olav Olsen

– Nå, hvordan smakte det? Både kokken, som serverte oss dessertene, og servitøren spør etter at vi har spist hver smule på tallerkenen og drukket opp siste dråpe dessertvin.

– Skal det være en kopp kaffe og en avec?

Nå er vi imidlertid så pass mette at vi må kaste inn servietten og be om regningen.

– Det er ikke gratis å spise her: Forrettene koster drøyt 150 og er mer å regne som smakebiter enn fulle forretter, og hovedrettene ligger straks under 300 kroner. Glassene med vin har derimot vært rause og ganske bra priset, men at vi må betale 35 kroner for vann til maten føles litt smålig når man legger ut rundt 1700 kroner for tre retter med vin.

– Der ligner hotellrestaurantene på for eksempel flyplassrestauranter og -barer: De tar «turistpriser». Vi synes vi har fått minst like god mat andre steder i byen til mer en mer hyggelig penge.

Fakta: Paleo Adresse: Rosenkrantz’ gate 1, tlf. 23 31 55 81, brasseriepaleo.no Åpningstider: Man.-fre. 6.30-24, lør. 19-01, søn. 7–12 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Blomkål, rå elg, kveite, svinekjake, pære og grotteost Hva det koster: Forretter 155-175, hovedretter 265-295, desserter 115–135 Passer for: Både hotellgjester og større og mindre selskap. Bra sted før teaterforestilling/kino eller hvis man vil arrangere vinsmaking. Lydnivå: Lavt, behagelig atmosfære Vegetartilbud: Lite utvalg. Rullestolvennlig: Ja

Bra smakskombinasjoner

God service

Sentralt

Fakta: Delkarakterer Miljø 4 Meny 4 Mat 5 Service 5 Pris 4 22 av 30 poeng

