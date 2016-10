Restaurantanmeldelsen: Pizza i toppdivisjonen

1 2 3 4 5 6

– Tre skinkeskiver på to? Dette minner meg om Sawan restaurant da vi fikk tre reker til fire personer, klager spisefølget.

Vi sitter på populære Villa Paradiso på Olaf Ryes plass og har vært smarte nok til å komme før kl. 17.00 denne hverdagen. Kort tid etter er det stappfullt i lokalet og etterhvert kø utenfor den italienske restauranten.

Gode skinker og oster

Signe Dons

– Menyen er innholdsrik og inneholder noe for enhver smak. Fint at man kan få en del retter både som for- og hovedretter. Her er også porsjoner i barnestørrelse og barnedrinker – man skjønner hvorfor Villaen er populær hos både store og små.

Signe Dons

Vi starter med en stor porsjon tagliere misto, en trefjøl med italienske skinker, oster, oliven og mandler.

– Ønsker de slåssing ved bordene? Tipper vi hadde fått en bedre deal med to små porsjoner, sier spisefølget og stusser over tre skiver skinke og tre skiver pecorino-ost.

Smaken er det derimot ingenting å si på. De to skinketypene smaker himmelsk, salami calabrese litt mer kjedelig, men ostene er godt modne og fint tempererte. Gorgonzolaen er mild, sauemelksosten pecorino salt og god, og den Nord-Italienske kumelksosten fontina halvmyk og smakfull.

Signe Dons

Samlebåndsfølelse

Signe Dons

– Stemningen og lokalet er fortsatt flott, skryter spisefølget og tar seg en mandel. De er langt fra like gode som de spanske fra Valencia, og synd at man ikke varmer litt på focacciaen som er veldig bløt og uten salt på toppen.

Det er gøy å se igjen mange kjente servitørfjes fra de siste årene, noe som tyder på at Villa Paradiso er et hyggelig sted å jobbe. Servitørene glir proft og stille mellom bordene med pizzaer og drikke, men fortell gjerne om maten eller spør om maten smaker. Man får i perioder litt samlebåndsfølelse og det er ikke bra.

Forbrukervennlig vinkart

Signe Dons

– Herlig pizza! Akkurat slik jeg liker den, mener spisefølget. Vi har bestilt Indiavolata og La Risacca og blir ikke skuffet.

– Den burde vært litt sprø, men deigen er seig og luftig og smaker nydelig. Noen pizzaer blir så sprø at de smuldrer opp og blir for tørre, men dette er blant de bedre i Oslo.

Signe Dons

Den klart beste er Indiavolata. Her er masse salami calabrese som piffer godt opp, oliven, rødløk, mozzarella, pecorino og noe oregano. Det eneste som trekker ned er ujevn fordeling av fyllet, med mange salamipølser oppå hverandre, mens det er helt bart andre steder. Det forsterker følelsen av samlebånd.

– Vinen er også deilig til, skryter spisefølget av vår Máté Brunello di Montalcino, en smaksbombe som står bra til begge pizzaene. Villa Paradiso har ikke så innholdsrikt vinkart, men skal ha et stort pluss for at de forteller om de ulike vinene på noen linjer. Det burde alle restaurantene i Oslo gjøre snart.

Stort dessertutvalg

Signe Dons

– La Risacca er også bra, men smaker ikke like mye som den andre pizzaen. Det blir veldig mildt og de beste bitene er der hvor det er klattet på blåmuggost. Man kunne har valgt en skarpere gorgonzola til, men det er bra med masse salt pancetta, ruccolasalat og mozzarella. Pinjekjernene blir litt borte, og også her er fyllet meget ujevnt fordelt.

– Vil dere ha dessert, undrer servitøren og vi tester ut en pasjonsfruktterte med passitokrem på deling. Utvalget søte avslutninger er meget bra hos Villa Paradiso, og byr på hele ni ulike varianter i tillegg til pinneis for de minste.

Når de også skriver; «Hva med et glass Ben Rye til – lykketreff» i menyen, lar nok flere enn oss seg lokke.

Terten er saftig og meget frisk, men kremen er pisket litt for mye og er kornete og ikke god.

– God stemning, bra utvalg og deilig mat – Villaen er fortsatt meget bra.

Villa Paradiso

Adresse: Olaf Ryes plass 8. Tlf. 22354060. villaparadiso.no

Hva vi spiste: Tagliere misto – italienske skinker og oster. Pizza india

Hva det koster: Forretter/småretter 92–115 kr (flere av dem kan man få som hovedretter). Pizza: 97–192 kr. Dessert: 49–105 kr.

Hvem passer det for: Par, familier og små grupper.

Vegetarretter: Mange! Bra utvalg både til frokost, lunsj og middag.

Rullestolvennlig: Ja, rullestolheis i trappen og handicaptoalett i kjelleren.

Lydnivå: Mye lyd, men ikke sjenerende for praten. Egner seg best for mindre selskaper.

Innsidetips: Meget barnevennlig med drinker for barna og barneporsjoner. Hyggeligst oppe.

Må prøve retter: Prøv en ciabatta vitello til frokost.

Deilige pizzaer

Innholdsrik meny

Stemningsfullt lokale

Miljø: 5

Meny: 5

Mat: 5

Service: 4

Verdi for pengene: 4

23 av 30 poeng

