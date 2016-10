Restaurantanmeldelsen: Røverkjøp på Nikay

1 2 3 4 5 6

– Folk gumler i seg tapas på seminarer og julebord, men ute i Oslos restaurantverden er den på vikende front, sier spisefølget.

Vi sitter på nyåpnede Nikay i Folketeaterpassasjen som har overtatt Schiller’s tapas lokaler. Inne i restauranten ruver en stor og fargerik grafittivegg signert Mikael Noguch. Vi har bord i passasjen, under grønne kvaster og små lyspærer i ulike farger.

Så søt potet

Streetfood-restauranten byr på snacks, vegetarretter, ceviche og steamed buns, samt 7-retteren «Smaken av Nikay» til fine 385 kroner per person. Vi velger 7-retteren. Vi bestiller to Kirin-øl og får kjapt servert første rett.

– Søtpoteten er godt inne i varmen hos de fleste restauranter, både som puré, kokte, fries eller som chips hos Nikay, forteller spisefølget.

Lange strimler blir servert side om side med planato frito - friterte bananer, og vi dypper dem i en litt anonym aioli med kummin og aji - chilipepper fra Sør-Amerika. En knasende sprø start på måltidet.

Kjapp servering

– Lenge siden jeg har smakt så gode babymais, skryter spisefølget. De grillede, gule stavene er krydret med togarashi, småsterkt japansk syv-krydder, og har følge av røkt rømme med honning. Retten er meget god og enkel.

Gatemat skal komme kjapt, og det klarer de fint hos Nikay. Rettene kommer på løpende bånd.

Etter maisen er det tid for quinoa-salat. Den har fått et regnskyll av sitrusfrukten komquat over seg og er syrlig og sødmefull. I tillegg er det modne avokadobiter, tynne skiver reddik og koriander. Behagelig og fint å spise ved siden av de andre rettene, selv om vi skulle ønske at det var mer avokado. Det blir litt kjededelig med bare quinoa i lengden.

Gigamais

Drikken på menyen er fint tilpasset maten, med chilensk og argentinsk vin, cocktails som pisco sour, peruansk vesper samt sake. Vi har valgt en veldig frisk chilensk riesling med litt restsødme, Leyda Neblina, for å matche noen av rettene med mye sting i, men det er litt dyrt å gange den med over 3,1 av polpris på en streetfoodrestaurant.

– Da er det klart for ceviche, opplyser den hyggelige og kunnskapsrike servitøren. Laksebitene har blitt marinert i sitrus, men tydeligvis veldig kort tid før servering, for flere av bitene er så vidt «kokt» i syren. Smaken er god med gigantiske mais, mer gul chili, gresskarkjerner, korianderolje og frisk koriander på toppen.

– Rart at det ikke er enda mer ceviche i Oslo. Friskt, syrlig, småsterkt og masse deilig fisk. Rart at så mange heller prioriterer halvdårlig ris og wasabipaste i stedet for dette, sier spisefølget.

De to siste rettene før desserten er også meget enkle og gode.

– Lenge siden jeg har smakt så saftige kyllingspyd, skryter spisefølget. Kyllingen er mør og velsmakende og er marinert i en nokså sterk og sursøt saus.

Svineribbe-buns smaker fortreffelig. Et saftig stykke ribbe er blandet med hoisinsaus, syltet rødkål, samt koriander og peanøtter på toppen. Det er sprøtt og mykt, søtt, syrlig og salt og man får øyeblikkelig lyst på en ny.

Avslutningsvis får vi en kopp med husets softis med karamell og den den søte frukten lucuma fra Peru og Ecuador. Enkelt og velsmakende.

– Jeg er blitt mett og på 45 minutter er alle rettene servert, med gode og varierte smaker til en meget bra pris. Vi har mange japanske restauranter i Oslo, flere puruanske, en japansk/koreansk, men det er definitivt plass til Nikay her også.

Nikay

Adresse: Storgata 21. Folketeaterpassasjen. Tlf. 22330278. nikay.no

Hva vi spiste: Smaken av Nikay - 7-retter

Hva det koster: 7-retteren koster 385 kr per person. Snaks: 79 kr. Grønt og skjønt: 85 kr. Ceviche 140 kr. Grillspyd og buns160 kr. Søtt: 80 kr.

Hvem passer det for: Par og mindre grupper. Perfekt for et kjapt måltid før eller etter forestilling i Folketeatret eller konsert på Sentrum Scene eller Rockefeller.

Vegetarretter: Bra utvalg. Sjekk ut babymais, nudler med shitakesopp, grillet hjertesalat, karamellisert søtpotet eller ristede småpoteter chimi churri.

Rullestolvennlig: Nei. Trapp opp til selve restauranten og ingen handikapptoalett.

Lydnivå: Behagelig snakkenivå og herlig summing fra alle spisestedene i Folketeaterpassasjen. Litt kaotisk og mye lyd før og etter teaterforestillinger.

Miljø: 4

Meny: 4

Mat: 4

Service: 5

Pris: 5

22 av 30 poeng

