Restaurantanmeldelsen: Tam thai på Torshov

Få ukens restaurantanmeldelser fra Osloby og de beste tipsene fra mat-Oslo rett i mailboksen din. Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev her!

– Var det ikke parasoller og hvite duker her tidligere? Willie ser skeptisk på de små, slitte, litt vaklevorne utemøblene som er plassert på fortauet utenfor thairestauranten Som Tam på Torshov.

– Det er for kaldt ute, uansett, sier jeg og drar ham med meg inn. Rommet er omtrent som før, en senket førsteetasje der det er litt lavt under taket, med skiferheller på gulvet, hvite duker, mørke stoler og enkel dekor. Men gardinene er fjernet siden sist, så hele rommet virker lysere og lettere.

En hverdagslig sensommerkveld er nesten halvparten av de rundt 50 stolene opptatt, og stadig kommer folk innom for take away.

Ekstrapoeng for drive-in

– De trenger ikke engang komme innom, se der! peker jeg bort på en av servitørene som akkurat nå har løpt ut med en fylt bærepose og en liten betalingsterminal til en bil som er stanset midt i gaten. – Der får han jammen et ekstrapoeng for service!

Kanskje er det drive in-servicen som gjør at restaurantservicen virker litt treg. Menyen er liten til thairestaurant å være, fem forretter og 13 hovedretter, så vi bestemmer oss ganske kjapt. Men ingen kommer for å ta opp bestilling før vi ber om det.

Restaurantguiden: Dette er de hotteste restaurantene akkurat nå

Fakta: Som Tam Thai restaurant Adresse: Vogts g. 64, tlf. 2222 3658, somtam.no. Hva vi spiste: Vårruller og Tom Yum-suppe, biffsalat og kylling i grønn curry. Hva det koster: Forrettene 85–105 kr. Hovedretter 198–255 kr Thaisalater 230–235 kr Hvem passer det for: Naboer, familie, venner. Overtidsmat og fest. Vegetarretter: Flere muligheter, egen vegetarrett samt ulike retter med sjømat. Rullestolbrukere: Nei, her er det trapp. Stikkord: Store porsjoner Hyggelig service Hjemmelaget mat

Rolf Øhman

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 4 Mat: 3 Service: 5 Pris: 2 18 av totalt 30 poeng

Men da han kommer, er servitøren vennligheten selv. – Hvor sterk vil dere ha maten? Medium?

Det er nok da vi gjør feil. Vi fester oss ikke ved at han faktisk sier norsk medium.

Nye eiere, blandede reaksjoner

Da vi sist anmeldte Som Tam, spiste vi ute under parasollene, og jeg kan ennå huske den fantastiske biffsalaten. Møre skiver indrefilet og crispy grønnsaker. Siden den gang, nærmere bestemt ved siste årsskifte, fikk Som Tam nye eiere. Det er vanskelig å vurdere hvorvidt det har vært bra eller ikke ved hjelp av brukerkommentarene på Tripadvisor og andre nettsteder. Noen er rasende, andre syns det er like fint som før. Derfor velger jeg biffsalat også denne gangen. Willie tar kylling i grønn curry.

Men først er det suppe og vårruller. Mens vi venter, overhører jeg en av gjestene spørre etter en spesiell rett.

– Det har vi ikke på menyen, men vi kan gjerne lage det, svarer servitøren. Der ble det to servicepoeng til ham!

Restaurantguiden: Her ligger byens bortgjemte godbiter

Rolf Øhman

De store, nylagde vårrullene er Skåret i to deler og serveres med en enkel, syrlig agurksalat og chilisaus. De er stappet med sprø grønnsaker, kylling og glassnudler. Helt på høyde med de beste, mener Willie.

Men Tom Yum-suppen har nydelig tilberedte kamskjell og scampi, men er ellers litt skuffende, lunken og tam som den er. Det er den mildeste thaisuppen jeg noen gang har fått. Uten stinget fra chilien, blir den søte og milde suppen nesten litt kvalmende.

Restaurantguiden: Dette er de beste eksklusive asiatiske restaurantene

Uten balanse

Det blir enda mer tydelig i hovedretten min. Balansen mellom de fire smakene blir helt feil, det søte og sure blir altfor dominerende i en ellers vellaget og velkomponert biffsalat. Da hjelper det lite at grønnsakene er ferske og friske og indrefileten mør og rosastekt.

Heller ikke Willies grønne curry sitter helt. Det blir for mye kokosmelk og for lite sting. Og retten blir ikke mer tiltalende av at saus og kjøtt har samme farge: lys beige.

– Vi skulle helt klart tatt sterk, sukker han.

Det er lett å være enig i det. Men på den annen side, kokkene bør jo kunne balansere de fire smakene som dominerer thai-kjøkkenet, sur, søt, salt og sterk. Når de tar mindre chili, må de også redusere sukker og syre. Ellers blir det helt feil.

Sånn som det fremstår nå, er Som Tam en hverdagskafé kledd i gourmetklær. Stramt antrukkede servitører, hvite duker og sjarmerende service forsvarer ikke priser som ligger 20–30 prosent over byens andre thaisjapper. Ikke når maten, til tross for gode råvarer, er så variabel.

Gjennom vinduet kan vi se restaurantskiltet bakfra. maT moS. Det er så lite som skal til. Får Som Tams nye eiere litt mer grep om krydderblandingene og trekker litt fra på prisene, kan vi putte inn bokstaven n. Da blir det igjen mat for mons i kjelleren på eventyrslottet.

Restaurantguiden: Her er Oslos mest eksotiske restauranter.

Andre gode asiatiske

Asian Box

Izakaya

Dim Sum by Taste of China

Lille Saigon 1

Taste of China

Hai kafé