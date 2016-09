Restaurantanmeldelsen: Uformelt, godt og fint priset på Hitchhiker

1 2 3 4 5 6

– Nepe? Neppe. Spisefølget ser skeptisk på menyen og husker dårlige bardomsminner med rotfrukten. Vi sitter i 2. etasje på Mathallen og har posene fulle av deilige norske og franske oster, kjeks, gode skinker og pølser, og har gradivs blitt mer og mer sultne av all handlingen.

Rimelig 7-retter

Ingar Storfjell

Hitchhiker tok over lokalene etter at Von Porat måtte legge boksehanskene på hylla. Inn kom folkene bak Strand og Smalhans, og nordisk fine dining ble erstattet med streetfood fra hele verden.

– Lokalet er enkelt innredet med masse lamper i taket og gøy at det er så mye folk, også på kveldstid, sier spisefølget. De har en egen meny på dagtid som blir byttet ut med en beskjeden kveldsmeny med syv ulike retter. Her kan man velge alle syv til 545 per person, en fem-retter eller bare plukke retter enkeltvis.Vi går for alle syv, også nepen.

Ingar Storfjell

Tuner inn på tunfisk

– Da starter vi med makrellstørje, opplyser servitøren og setter et fat og to skåler på bordet. Tynne skiver velsmakende, mild tunfisk dypper vi i en blanding av nøttesmør og soya. I en skål ved siden av ligger syltet kål og reddik med masse vårløk og sesamfrø som frisker opp den velsmakende starten.

Ingar Storfjell

De nesten rettene kommer også kjapt. Dette er mat der mye er gjort klart på forhånd, og bortsett fra at servitørene surrer litt med hvilke bord som skal ha hvilke retter, glir måltidet på skinner denne kvelden.

Ingar Storfjell

Over til Troms fylke

– Denne nepen er mild og sødmerik, skryter spisefølget over langreist Målselvnepe. Den har noen klatter med ostesmuler rundt seg, litt smørsaus, og peppersmaken fra nepen går igjen i de tynne skivene med reddik. Det er i tillegg noen syrlige eplebiter og revet pepperrot over som gir retten et fint sting.

Et rødt stort fat rommer saftige dumplings fylt med kvernet ribbe og reker. De er gode og varme og vi dypper de store bitene i en smakfull kyllingbuljong med fiskesaus. Her er også vårløk, chili og masse koriander og Hitchhiker er stort sett flinke til å variere ingredienser i de ulike rettene.

Ingar Storfjell

Sopp du kan ta

Stemningen er høy i det uformelle lokalet og neste runde byr på japansk pannekake, okonomiyaki, med kål, rullet i ost med sopp, bacon, småsterk wasabimajones og bonitoflak på toppen. Det er saftig og varierte smaker, men er likevel kveldens minst vellykkede rett, der den smeltede osten overdøver de andre smakene.

– De kåler det ikke til med denne, skryter spisefølget om den grillede kålen. Sødmefulle biter er toppet med deilige kantareller, sprø biter salte peanøtter og en vietnamesisk saus kalt nuoc cham. En enkel og godt sammensatt rett.

Herlige kaloribomber

Ingar Storfjell

Siste rett før desserten er confitert lammeribbe med hoisinsaus, frisk ingefær- og kålsalat og ingefærmasjones. Ribben er deilig på smak og få ting blir feil med Hoisinsaus. Salaten er frisk og god og det eneste som skuffer er bunsene, som ikke er like luftige og gode som dem vi har fåt på Nikay og Huy tapashi & noodles.

Ingrediensene er stort sett rimelige, men det er ingenting å si på 545 kroner for syv retter. Vinene ligger rundt 500–700 kroner og de har et bruktbart antall øl på menyen.

Ingar Storfjell

Til dessert får vi avhengighetsskapende, gyllenbrune churros. De lune kaloribomber med sukker er sprø, og det blir nesten slåssing om de siste spanske stengene som dyppes i fyldig vaniljekrem med sjokolade.

– Uformelt, godt og fint priset. Hitchhiker har man lyst til å sitte på med lenge.

Hitchhiker

Adresse: Vulkan 5, 2. etasje i Mathallen. Tlf. 95451466. hitchhiker.no

Hva vi spiste: Stor meny med syv retter.

Hva det koster: 545 kroner per person. Liten meny, fem retter, koster 465 kroner.

Hvem passer det for: Par, små og store vennegjenger. Ypperlig til en lang vennelunsj etter handel i mathallen.

Vegetarretter: Sjekk ut Måleselvnepe eller grillet kål med kantareller.

Lydnivå: Passelig bakgrunnsmusikk som ikke sjenerer praten, men kan bli litt høyt volum når det er fullt. Da er det bedre med små vennegjenger.

Rullestolvennlig: Ja, heis opp til 2. etasje.

Miljø: 5

Meny: 4

Mat: 4

Service: 4

Pris: 4

21 av 30 poeng.

