Smalhans: Spis som en greve til spottpris

1 2 3 4 5 6

Monica Strømdahl

– Er det alltid så mange folk her? Bordvenninnen har heldigvis bestilt bord, ellers måtte vi antagelig sitte og spise ved baren.

– Jeg har gått forbi her flere ganger, og det er ikke ofte det er halvfullt eller færre gjester her, sier hun. – Hvis du hører etter, vil du oppdage at det også er mange utlendinger her.

– Det er sikkert på grunn av at Smalhans er oppført med Bib Gourmand i Guide Michelin. Det betyr at her får man god mat til rimelige priser.

– Det kan også være fordi beliggenheten er svært bra for et sted like utenfor sentrum: I krysset rett nedenfor St.Hanshaugen er det tett ettermiddagstrafikk og fullastede busser passerer hver femte minutt.

Monica Strømdahl

Del godene!

Smalhans har høstet gode anmeldelser helt siden starten i 2012. Da var ideen om servere retter som kunne deles relativt nytt i Restaurant-Oslo. Siden har det kommet flere og flere steder som tilbyr dette, det siste halve året har bl.a. Bass Oslo og Sentralen hatt suksess med deleretter basert på norske råvarer. Til og med nyoppussede Palmen har begynt med det.

Siden vi har ankommet etter klokken seks på kvelden, har vi valget mellom to menyer: Smalhans, som består av fem retter, eller Krøsøs, som består av samtlige åtte av ukens retter.

Lyst på godt norsk? Har du prøvd disse?

Øl eller vin?

Vi er sultne og tar full pakke, og spør servitøren om han kan anbefale drikke til maten.

– Foretrekker dere vin eller øl? Vi har veldig mye bra, og hvis det er noe dere liker ekstra godt, fortsetter vi bare på den.

Bordvenninnen og jeg har mest lyst på vin denne kvelden, og får servert Els Bassots, en spansk hvitvin basert på Chenin Blanc-druen.

Den viser seg også å stå godt til starten på måltidet: En planke med spekemat og grillet brød. Deretter får vi en oppkvikkende skål kald agurksuppe med en snev dill.

Lei de samme gamle stedene? Her er noen nykommere du bør vite om

Monica Strømdahl

Ingen turistfelle

Neste rett er torskeceviche med avocadokrem, der avocadoen demper syren i cevichen, som ellers ville tatt overhånd etter vår smak.

Så følger en søtpotetsalat der passe myke potetbiter er overstrødd med granateple, druer, cottage cheese og dandert med dill på toppen.

– De er flinke til å variere råvarer og smak, selv om noen ingredienser og retter går igjen, sier Bordvenninnen.

På bordet ved siden av har noen turister slått seg ned, og spør servitøren om ulike lokale ølsorter. De får smake noen typer før de får bestemt seg. Ut fra hva vi kan få ut av samtalen, er de blitt tipset av noen som har vært på besøk i Oslo tidligere år.

– Det er ganske tett mellom bordene her, men det føles ikke påtrengende eller ubehagelig. Jeg vil heller si det gir en kontinental, uformell atmosfære, sier Bordvenninnen og smiler til turistene på nabobordet, som hilser blidt tilbake.

Monica Strømdahl

God service

På tross av at det er nesten fullt her denne kvelden og det er mange bestillinger som skal ut fra kjøkkenet, er servicen både rask og vennlig. Servitørene tar seg tid til å beskrive rettene og foreslå drikke til.

Nå skal vi få ukens fiskerett, kongekrabbe med pepperrotkrem og grønt vispet ned.

– Det er mulig at krabben har vært frossen, men her har man klart å hente frem spenst i både kjøttet og smaken. Det kan være på grunn av den vispede pepperrotkremen som gjør retten luftig som en sommerdag, sier Bordvenninnen og nyter hver skje av dressingen.

Opptur på opptur

– De er flinke til å sette sammen måltidet, synes jeg. Vi er over halvveis, men jeg føler ikke at vi er proppmette, sier Bordvenninnen.

Servitøren har vært påpasselig med å skjenke vin, og foreslår at det kanskje vil passe med noe rødt? Han henter en chianti, Montesecondo Il Rospo, som oppleves som litt tørr før vi får maten, møre strimler entrecôte med nypoteter og toppet med en frisk tomatsalat.

– Det ser så enkelt ut, men sammensetningen er elegant, og sammen med vinen er dette nesten et av høydepunktene så langt.

Osteanretningen med rabarbra og hjemmelaget knekkebrød kombinerer også smaker til en fin helhet, men det er siste dessert – en nøttekake med brunost-karamell og en frisk jordbærsorbet som avrunder åtteretteren på utsøkt vis.

Til denne er vi blitt anbefalt et glass musserende: Carussin Moscato d’Asti Filari Corti, som er en oppkvikkende avslutning.

– Det er sjelden man kan spise så godt for en såpass rimelig penge, mener Bordvenninnen. Når både mat og service er helt i topp, er det lett å skjønne hvorfor Smalhans fremdeles er godt besøkt.

Lurer du på hvor du skal spise? Vi anmelder flere restauranter i uken. Du finner dem i Restaurantguiden

Monica Strømdahl

Fakta: Smalhans Adresse: Waldemar Thranes gate 10, tlf. 22696000, smalhans.no/ Åpningstider: Tir.-søn 11.00-00.30 Prisnivå: Middels Hva vi spiste: Krøsus-meny Hva det kostet: Krøsuslunsj 265, husmannskost 175, smalhansmeny 425, krøsusmeny 615 Passer for: Uformell, avslappet stemning. Deleretter og rimelig husmannskost mellom kl. 16 og 18. Variert klientell, både turister og folk fra nabolaget. Vegetarretter: Ja Rullestolvennlig: Ja

Rimelig, nydelig mat

Take away

Uformell, hyggelig service

Fakta: Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 5 Mat: 5 Service: 5 Pris: 6 26 av 30 poeng

Andre gode norske

Astral

Vaaghals

Arakataka

Bass Oslo

BA 53

Nord og natt

Bokbacka