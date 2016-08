Thief Foodbar: Dyrt og godt på taket

Monica Strømdahl

– Lekkert! Vi nyter en drink på toppen av The Thief-hotellet på Tjuvholmen og ser utover Oslo. Det er som vanlig stappfullt på Aker Brygge og Tjuvholmen i finværet, men ikke mange vet om at Stordalens hotel inneholder to gode spisesteder, Fru K og Thief Foodbar, så her er det god plass til å nyte solstrålene. Innendørs er det også flott og en litt røffere og uformell stil en tidligere.

Monica Strømdahl

Byens beste utsikt

Dyr vin

– Mange spennende retter på menyen, skryter spisefølget. Her er både fristende snacks som tartar i brioche og steinsopp, forretten kalv «tataki» med misjomajones og løyrom, samt hovedretter som piggvar med pepperrot og brunet smør. Vi drikker et glass fyldig og frisk La Segreta Bianco fra Sicilia, dyrt priset til over 3,8 ganger polpris. Vinlisten er både variert og interessant, med flere eksklusive flasker for dem med høye representasjonskontoer.

Prest, snø og dill

Monica Strømdahl

– Utrolig enkel og velsmakende forrett! Den hyggelige servitøren har ikke sagt noe om maten, men den saftige retten taler for seg. Kokken har smørstekt brioche, lagt på et rikelig lag med snøkrabbe, et rimeligere alternativ enn kongekrabbe, revet over den svenske gulosten Prästost og pyntet med masse dill. Den søtlige og friske smaken fra krabben blandet med den salte osten og sprø og smørtunge brødet, smaker fortreffelig. Vinen passer også godt til krabben.

Deilig sjømat

Monica Strømdahl

– God chevice og meget bra kamskjell, sier spisefølget om den andre forretten. De hvite kamskjellene er gjemt under råmarinerte grønnsaker og pyntet med masse frisk koriander. Her er også syltet ingefær det burde vært mer av, og tynne skiver reddik som peprer opp retten. Det eneste som ødelegger et den litt «slimy» dressingen, som er i overkant syrlig.

Nord-afrikansk krydderblanding

Monica Strømdahl

Det er kommet en del folk inn i restaurantlokalet, men servitøren har god kontroll på skjenking av vann og vin og passe lengde mellom rettene. Det er likevel synd at de ikke sier noe om rettene når de blir presentert, og når vi spør, er det mangelfull kunnskap om maten.

– Nydelig kjøtt! Vi har bestilt entrecôte Txogitxu med Raz el Honout, en nordafrikansk krydderblanding, spesielt mye brukt i Marokko. Det har gitt det saftige og møre kjøttet en varm kryddersmak, og vi kjenner både kardemomme, kanel og pepper fra blandingen.

Monica Strømdahl

Kjøttet fra Baskerland i Spania er eksklusivt, men 400 kroner per person er nokså stivt, særlig når prisen er helt uten tilbehør. Alle hovedrettene er nemlig priset uten, og da blir summen meget dyr til å være en uformell Foodbar. Mais med parmesan er godt og chipsen med tørket løk og dressing med harissa likeså, men da kommer retten på totalt 920 kroner. Skal man da ha forrett og dessert i tillegg, blir det kostbart.

Servitøren har anbefalt en Georg Breuer Spätburgunder Rouge fra Rheingau i Tyskland til hovedretten, men den blir litt for lett til kjøttretten. En Châteauneuf-du-Pape fra Sør-Rhône hadde nok vært et bedre valg.

Vi er gode og mette og dropper desserten til fordel for et glass vin ekstra på taket, blant vakre blomsterkasser og en uslåelig utsikt.

Monica Strømdahl

Fakta: Thief Foodbar Adresse: Landgangen 1. Tlf. 24004000. thethief.com Hva vi spiste: Snøkrabbe, kamskjell og entrecôte. Hva det koster: Forretter 155–195 kr. Hovedretter 195–400 kr. Dessert 95–115 kr. Vegetarretter: Risotto med erter og asparges. Hvem passer det for: Par, små og større grupper. Lekkert interiør og mye pent antrukne gjester. Handikapvennlig. Heis og handikaptoalett.

Fakta: Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 5 Mat: 4 Service: 4 Pris: 3 21 av 30 poeng

