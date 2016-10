Tilbyr "menneskekjøtt" i Oslo

«- Det smakte som fullt utviklet kalvekjøtt- ikke ungt, men ikke helt ferdigvokst heller. Det smakte annerledes enn noe annet kjøtt jeg har smakt.»

Sitatet er hentet fra forfatter og oppdager William Seabrooks reise til Vest-Afrika på 1920-tallet, hvor han beskriver opplevelsen av å fortære menneskekjøtt i boken Jungle Ways.

NBC / Gallery

Blodig burger

Den britiske matkunstneren og kjendiskokken Tom Wolfe kommer denne uken til Norge for å servere deg en burger som smaker som menneskekjøtt. Sesong syv av serien The Walking Dead har sesongpremière 24. oktober, og i den forbindelse dukker det opp en pop-up restaurant inspirert av seriens zombieunivers i regi av underholdningskanalen FOX.

– Kannibalisme er et tabu I samfunnet. Er det problematisk å bruke det i et PR-stunt?

– Det handler ikke om å rette oppmerksomheten mot kannibalisme, men på zombiene og hendelsene i serieuniverset The Walking Dead. For dem som følger og kjenner serien, vil koblingen oppleves som logisk, forteller Anders Borge, Norgessjef i FOX Networks Group.

Morbid navn

Gene Page/AMC

I dag, 19. oktober, kan du prøve ut en «mennenskeburger», laget av kalv, kyllinglever, benmarg og svin av Tom Wolfe og hans norske kokkemaker Randi Roggenbihl.

– Hvor langt er PR-bransjen villig til å gå?

– Vi kan ikke uttale oss på vegne av en hel bransje, men FOX har en tradisjon for utradisjonell kommunikasjon, og vi gjør ofte aktiviteter knyttet til lansering av våre serier som overrasker mange og provoserer noen. Aktivitetene lages på bakgrunn av innholdet som presenteres i den aktuelle serien, sier Borge.

– Finnes det en grense dere ikke tråkker over?

– Vi lager underholdning, og PR-aktiviteter som dette skal også være underholdning. Vi ønsker i dette tilfellet å skape en fiktiv, men likevel uvanlig og litt bisarr opplevelse for publikum. Selv om et stunt som dette kan spille deg et psykologisk puss, er det viktig å huske at det bare er fiksjon. Vi serverer kalv, svin og kylling og gir det et morbid navn, mener Borge.

– Kan slike kampanjer slå negativt tilbake?

– Vi forventer naturligvis reaksjoner, men tror de fleste vil synes det er mer rart enn støtende. Samtidig må man huske at The Walking Dead er en av verdens mest populære serier, og vi håper at seriens norske fans vil sette pris på at vi gjør noe her i Oslo.

«– Jeg spiser bare delene med muskler, spesielt lår og legger, de er favorittene mine», sa Dorangel Vargas, en kannibal og morder fra Venezuela.

Hva: Pop-up restaurant

Når: 19. oktober kl. 12.30–17.30

Hvor: Hausmanns gate 28.