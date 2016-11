Vårte tips til Oslo-restauranter der du kan spise som en konge

Oslo byr på mange oaser med god mat og masse historikk i veggene. Skal du ta med besøkende eller kjæresten på et spesielt sted, byr disse restaurantene på minner for livet.

Grefsenkollen restaurant

Ingar Steinholt

Grefsenkollen sportstue ble bygget som serveringssted av Ringnes Bryggeri i 1926. Dørene ble åpnet for første gang 10. mai 1927. I dag er restauranten er kombinasjon av det tradisjonelle og moderne og kjøkkenet holder høyt nivå med sine 3- eller 5-retters sesongmenyer.

Palmen restaurant

Jan T. Espedal

Denne 103 år gamle restauranten ligger inne på Grand Hotel. Spistedet var opprinnelig en åpen hotelhave med springvann, og serverer fortsatt både lunsj og middag. I år har de pusset opp restauranten igjen og det er i tillegg kommet en ny bar ved siden av Palmen.

Statholdergaarden

Dag W. Grundseth

Statholdergaarden ble bygget til myntmester Peter Gruner i 1640. Huset ble lagt til den nye bydelen Kvadraturen som ble anlagt av Christian 4. etter den store bybrannen i 1623. Bent Stiansen åpner restauranten i 1994 og har hatt en Michelinstjerne i hele 19 år.

Festningen restaurant

Jan T. Espedal

Spisestedet i bygning 22 åpnet dørene høsten 2013 og var opprinnelig bygget som et fengsel i 1836. Siden den gang har huset blitt brukt som laboratoriekjøkken og kontorbygg. Restauranten har nydelig utsikt utover Oslofjorden og serverer moderne brasseriemat.

Restaurant Ni&Tyve

Monica Strømdahl

Her kan du innta mat i den historiske Bertil O Steen villaen bak slottet. Spisestedet har 120 sitteplasser og en flott uteservering om sommeren, samt flere chambres sèparées (tidligere spisestuer, soverom og røkestue). Menyen er sonesongbasert med innflytelse fra det Skandinaviske kjøkken.

Engebret Café

Charlotte Wiig

På Bankplassen i Oslo ligger Oslos eldste restarant. Spisestedet har fått navnet etter sin grunnlegger Engebret Christoffersen, som startet restauranten i 1857. Også dette spisestedet er kjent for sine julebordsmiddager med lutefisk, pinnekjøtt, smalahove, ribbe og rakørret.

Gamle Raadhus

Ingar Storfjell

Spisestedet holder til i det som var Christianias første rådhus (1856), og er bygd i 1641. Restauranten serverer norsk mat og har mange stamkunder, spesielt rundt juletider. Gamle Raadhus er en del av kjeden De Historiske, i likhet med Engebret Café og Statholdergaarden.

Stortorvets Gjæstgiveri

Magnus Knutsen Bjørke

Byggingen av huset startet rundt 1700 og er i dag et bindingsverk i to etasjer. Her har det vært drevet restaurantvirksomhet siden 1800-tallet, og stedet er populært særlig i julebordstiden. De arrangerer jazzcafé hver lørdag.

Theatercaféen

Jon-Are Berg-Jacobsen

Spisestedet åpnet i 1900 både i 1. og 2. etasje på hotel Continental. Caféen er i jugendstil og kjent for alle sine portretter av norske kulturpersonligheter. I 2010 ble det bygget et chambre séparée og en bar i midten av restauranten. Kjent for sin smørbrød- og dessertbuffet.

Frognerseteren restaurant

Tom Kolstad

I 1891 sto det som er den eldste delen av Frognerseteren ferdig. Huset er tegnet av arkitekt Holm Munthe og er holdt i den tidstypiske dragestilen. Stedet har alltid vært drevet som kafe /restaurant og på restaurant Finstua kan du nyte praktfull utsikt, hvite duker og tøyservietter.