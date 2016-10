Nekrolog: Aase Møller

Etter landsgymnas i Orkdal satte hun kursen mot Oslo og bibliotekarutdanning og senere ansettelse ved Deichmanske bibliotek. Der ble hun i ulike roller og ansvarsområder helt frem til hun gikk av med pensjon.

Jeg møtte Åse første gang i min mors begravelse for ti år siden. Det skulle bli et skjebnesvangert møte og begynnelsen på et samarbeid som fikk store følger for mitt liv.

Åse og mor arbeidet sammen i styret til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Oslo. Åse rekrutterte meg der og da til styret, og etter hvert ble jeg den første heltidsansatte i organisasjonen. Aase var viljesterk, nøktern og klarttenkende. Hun brukte ikke mange ord, men dem hun brukte, var velvalgte og kom ofte uten betenkningstid. Hun hadde et indre moralsk kompass som hun styrte støtt etter. Aase lærte meg hva plikt er og hva det vil si å ta ansvar, ikke bare for sine nærmeste, men også samfunnsansvar. Hun var en viktig person i gjenoppbyggingen av foreningen og i arbeidet med å etablere et pårørendesenter i Oslo. I dag har PIO-senteret åtte ansatte og står støtt på den plattformen hun og de andre pionérene i pårørendearbeidet bygget.

Etter at Aase ga seg, fortsatte jeg å besøke henne og søkte råd om foreningen og senterets arbeid. Vi utviklet et nært vennskap og hadde mange fine stunder sammen.

Da hukommelsen begynte å svikte, fulgte jeg hennes prosess inn i glemselen og så hvordan hennes evne til å sette ord på det som skjedde, hjalp henne til å holde ut. Bare noen dager før hun døde satt hennes datter og jeg ved sengekanten på sykehjemmet og utvekslet historier om Aase, og hun deltok på sin måte og livnet til. Den fine stunden vil jeg bære med meg som det siste minnet om et stort menneske som for alltid vil være et forbilde og en ledesnor i mitt liv.

På vegne av Pårørendesenteret i Oslo (PIO) og LPP Oslo,

Inger Hagen