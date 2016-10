Nekrolog: Anne-Elise Remmen

Hun ble 78 år gammel. Anne-Elise overtok som leder i den lokale vernegruppen Vern Vefsna i 2005, og har siden vært engasjert i arbeidet i gruppen. Både i perioden før og etter at Vefsna ble vernet i 2009. For oss som jobbet med Vefsnasaken i Naturvernforbundet, var hun en særdeles god samarbeidspartner sammen med andre i vernegruppen.

Vefsna er et godt eksempel på at samarbeidet mellom en lokal vernegruppe og oss utenfor distriktet har ført frem. Det var et godt samspill gjennom uttalelser, møter, befaringer, seminarer og lobbyvirksomhet gjennom mange år for å få vernet Vefsna. Anne-Elise Remmen har utvilsomt en stor del av æren for at kampen førte frem, og det vernede Vefsnavassdraget vil for alltid minne oss om hennes innsats. Hun hadde solid politisk erfaring fra tre perioder i kommunestyret, den siste i 2003 til 2007.

Hun var kunnskapsrik og uredd, og gikk iblant i rette med sine partifeller både i Vefsnasaken og i andre miljøsaker. Hun var en av de personene i lokalmiljøet som våget å si fra – samfunnsengasjert og aktiv til det siste i debatten laksevassdraget Vefsna og de negative påvirkningene fra oppdrettsindustrien.

Samtidig lærte vi Anne-Elise å kjenne som en svært omsorgsfull person, som brydde seg om sine medmennesker. Og ikke minst hadde hun omsorg for dem som kommer etter oss og deres livsmiljø.

Vi har mye å takke henne for, og hun vil bli dypt savnet. Vår tanker går nå til hennes familie, som må bære det tyngste savnet.

Per Flatberg, Naturvernforbundet