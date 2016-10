Nekrolog: Arild Øynes

Arild var aktiv inntil det siste, og som den spreke pensjonisten han var hadde han mange planer fremover. Slik skulle det ikke gå. Arild tråkket sine barnesko i Gildeskål i Nordland. Etter endt skolegang startet han sin karriere i det daværende Postverket som syttenåring, først i Bodø og Mosjøen, senere i Holmestrand og etter hvert i Oslo. Han viste tidlig sitt organisatoriske talent, og engasjerte seg helhjertet i fagforeningsarbeid.

Ferden gikk til Møllergata og sentralstyret i Den norske Postorganisasjon, der han til slutt ble leder, et verv han hadde i åtte år. Arild kom tilbake til Posten i 1994 som rådgiver for direksjonsstaben. Fire år senere ble han HR-direktør i postdivisjonen. Der fikk han brukt sine evner til beste både for bedriften og medarbeiderne frem til han valgte å avslutte yrkeskarrieren i 2005. Som pensjonist var det naturlig for Arild å videreføre sitt engasjement i Postpensjonistene der han var leder frem til i 2013.

Vi som var så heldige å ha Arild som kollega og leder og venn, minnes han som en varm og omsorgsfull person, med en god replikk på lur og alltid engasjert i menneskene og omgivelsene rundt seg. Han var ikke typen som var opptatt av detaljer, men var tydelig på hvilken retning han ønsket Posten og samfunnet skulle gå. Arild var skikkelig i ett og alt – han var hel ved.

Selv om han engasjerte seg utenfor hjemmet i hele sitt liv, var familien viktigst. Tankene våre går nå til Wenche, Helle Irene og Snorre og deres familier.

På vegne av kolleger i Posten Norge, Randi Løvland, konserndirektør HR/HMS