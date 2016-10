Nekrolog: Arild Øynes

Arild var et aktivt, samfunnsengasjert, positivt, sosialt og ikke minst et varmt menneske. Arild var raus og inkluderende og hadde den gode egenskapen at han så alle. Han vant fort tillit blant kollegene på arbeidsplassen og var en pådriver lokalt både i fagforeningsarbeidet og i lokalpolitikken i Vestfold. På 1970-tallet ble han også valgt som kretsleder i Vestfold krets av Den norske Postorganisasjon. I denne perioden satt han også i landsstyret.

Arild ble valgt som forbundssekretær i Den norske Postorganisasjon i 1979. Denne posisjonen hadde han frem til 1985, da han ble valgt som nestleder. I 1986 ble han valgt som forbundsleder og ledet forbundet frem til 1994. I denne perioden var han også medlem i LO-sekretariatet.

Da Arild i 1994 gikk tilbake til sin jobb i Posten, fortsatte vi samarbeidet med ham som en dyktig leder, som ivaretok de ansatte på en god måte.

Da han sluttet i Posten i 2005, engasjerte han seg i arbeid for å bedre pensjonistenes kår. Han ble valgt som forbundsleder i Postens Pensjonistforbund i 2007, et verv han hadde til 2012. Han ble samtidig valgt til medlem i forbundsstyret til Pensjonistforbundet fra 2008 til 2012. Han ble da valgt til andre nestleder i Pensjonistforbundet, et verv han hadde frem til 2015.

Arild var et svært dyktig organisasjonsmenneske med teft for å finne løsninger på tunge og vanskelige saker. Han var rettskaffen, lojal og tillitvekkende i sin måte å ordlegge seg på og i sin væremåte. Arild ledet det store arbeidet med å fornye forbundet til det vi ser i dag.

Vi har mye å takke Arild for, og savnet vil bli stort. Men mange gode minner vil hjelpe oss i en tung tid. Våre tanker går til familien, som han var så glad i.

Odd Christian Øverland, forbundsleder, Postkom, Magne Furesund, forbundsleder, Postpensjonistene, Jan Davidsen, forbundsleder, Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman, generalsekretær, Pensjonistforbundet