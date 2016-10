Nekrolog: Astri Ødegaard

Astri adopterte selv to jenter fra Korea i 1977 og 1983 og ble tidlig aktiv i lokalavdelingsarbeidet i Oslo vest, Asker og Bærum. Hun engasjerte seg sterkt i Verdens Barns arbeid, og i 1989 ble Astri ansatt i sekretariatet. Hun betjente sentralbordet og var ansvarlig for adopsjonsarbeidet. I mange år var hun leder for Verdens Barns sommerleir og også reiseleder på mange av våre familieturer, både til Korea og India.

Astri brydde seg om sine medmennesker, noe både kolleger, adopterte og deres familier nøt godt av. Hun var alltid engasjert, og for henne var Verdens Barn noe langt mer enn en arbeidsplass. Hun nøt stor respekt for sine faglige kunnskaper, men aller mest for sin omtanke for andre.

Astri gikk over i pensjonistenes rekker i september 2013 etter å ha vært ansatt i organisasjonen i 24 år. Men Astri sluttet ikke å arbeide for Verdens Barn selv om hun ble pensjonist. Én dag i uken kom hun innom for å gjøre forefallende arbeid, og i sommerferiene steppet hun inn for ferierende kolleger. Så sent som i august var Astri på kontoret for å hjelpe til.

Astri satte sitt preg på organisasjonen vår og gjorde et sterkt inntrykk på menneskene hun kom i kontakt med, både i inn- og utland. Vi er takknemlige for at vi fikk lov til å ta del i hennes glødende engasjement. Vi takker for hennes innsats for barnets beste. Vi kommer til å savne henne.

På vegne av venner og kolleger, Young Kuk Kim, daglig leder