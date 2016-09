Nekrolog: Berit Rossly

Etter at hun ble uføretrygdet, fikk hun ofte store ryggplager som til tider satte henne helt ut, slik at hun ikke klarte å bevege seg. Det var spesielt vanskelig for henne at hun aldri kunne forutsi når disse smertene kom.

Men når hun var smertefri, kom den virkelige Berit frem. Hun var meget kunnskapsrik og interessert i det meste. Særlig interessert var hun i historie og politikk. Hun engasjerte seg i lokalpolitikken, og i tidligere år var hun medlem i bydelsutvalget og styret for St. Hanshaugen strøksforening. I borettslaget i Schwensens gate, der hun bodde, satt hun i styret, og der tok hun til og med på seg vervet som vaktmester.

For to år siden flyttet Berit til Drammen. Det var nok et godt valg, for der møtte hun mye velvilje og fikk praktisk hjelp som lettet hennes hverdag. Men hun forble Oslo-jente fullt og helt og engasjerte seg i Oslos bybilde og dets forandringer og bevaringen av det gamle. Men det var heller ikke vanskelig å få henne med på en tur til utlandet så lenge ryggen holdt seg i ro.

Berit var engasjert i sine medmennesker. Hun var meget glad i slektningene sine og holdt spesielt kontakt med de yngre generasjonene. Hun var utdannet lærer og arbeidet ett år i skolen i Nord-Norge med stor glede og interesse. I mange år arbeidet hun i forskjellige redaksjoner i NRK.

Oss, som ble hennes venner, var hun meget trofast mot - og flere av oss fikk nye gode venner gjennom henne. Hun tok del i alle våre lyse opplevelser og var oppriktig deltagende når noen møtte motgang. For det vil vi alle tenke på henne med takk.

Vi vil savne Berit.

Signe Bøhn