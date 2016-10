Nekrolog: Bjørn Borgaas

Bjørn ble uteksaminert som sivilingeniør fra NTH i 1974. Han startet sin karrière som lektor i Tromsø og jobbet deretter blant annet i ulike stillinger i Kværner-konsernet. Fra 1995 arbeidet Bjørn med det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet med Russland, og i 2003 ble han prosjektleder i Utenriksdepartementet. Arbeidet besto blant annet i analyser av russiske planer for opphugging av utrangerte atomdrevne ubåter og problematikk i forbindelse med brukt reaktorbrensel.

I 2008 ble Bjørn vår kollega i Tekna, som ansvarlig for "Renere produksjon"-prosjektet. Prosjektet, som var finansiert av norske myndigheter, introduserte metoder for miljø- og energieffektivitet i østeuropeiske industribedrifter. Bjørn gjorde en formidabel jobb med å gjennomføre dette miljøprosjektet. Et stort antall ingeniører fra flere hundre bedrifter i Øst-Europa gikk gjennom kursene, noe som førte til klare miljøgevinster. Gjennom omfattende reisevirksomhet skapte Bjørn resultater, og prosjektet ble senere utvidet til å omfatte en rekke nye land.

Bjørn var så mye mer enn en dyktig ekspert. Vi lærte ham å kjenne som en varm, klok og svært hyggelig kollega, som var glad i mennesker. Han fikk mange venner på grunn av sitt gode humør og lune væremåte. Bjørn var meget kunnskapsrik innenfor mange områder, han var flink til å tegne og interessert i kultur, ikke minst litteratur. Det var alltid en glede å snakke med Bjørn – samtalene gnistret. Da han gikk over i pensjonistenes rekker, var det først og fremst familien og hytta på fjellet han var opptatt av. Så rammet sykdommen.

Vi er takknemlige for at vi fikk lære Bjørn å kjenne. Våre tanker går nå til familien som han var så glad i.

På vegne av kolleger i Tekna, Ivar Horneland Kristensen, generalsekretær