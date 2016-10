Nekrolog: Bjørn-Erik Anderssen

Han vokste opp på Bygdøy. Foreldrene, Vava og Erik, ga ham og søsteren Mette en trygg oppvekst med vekt på livets viktigste verdier – respekt og omsorg for andre. Idrett var en stor interesse, og han ble en habil badminton- og tennisspiller.

Etter examen artium og avlagt militærtjeneste gikk ferden til siviløkonomistudier i Edinburgh. Etter fullført bachelor fikk han utdelt UD-stipend og tilbrakte ett år på College of Europe i Brugge, der han studerte europeisk politikk og samfunnsøkonomi.

Tilbake i Norge fikk Bjørn-Erik jobb i Bergen Bank, senere DNB. Næringseiendom ble hans spesialfelt. Han bidro med oppbyggingen av bankens næringsmeglingsavdeling og var de siste årene analysesjef med ansvar for de halvårige prognosemøtene.

Kvaliteten Bjørn-Erik fikk med seg hjemmefra, preget alt han gjorde, også ved valg av livsledsager. Han giftet seg med sin Elin i 1983, og de fikk en datter samme år. Familien bosatte seg på Snarøya. Somrene ble tilbrakt i Lyngør. For tre og et halvt år siden ble Bjørn-Erik rammet av sykdom. Den lærte han seg å leve med. Han følte sterkt at de siste årene var fylt av livskvalitet. Familie, venner og Frankrike-opphold ble prioritert. Hans 60-årsfeiring på Lanternen ble et høydepunkt. I sommer fikk Bjørn-Erik et stort ønske oppfylt. Han førte sin datter til alters.

Bjørn-Erik var først og fremst en hjemmekjær ektemann og far. Karakteristisk var hans lune humor, der latteren satt løst. Da barnebarna kom til verden, ble han en leken og stolt bestefar.

Han sluttet aldri å søke nye utfordringer, og så sent som i år tok han fransk-eksamener på universitetet til toppkarakter.

Våre varmeste tanker går til Vava, Elin, Ida Charlotte og øvrige familie.

For vennene, Espen Hageby, Sigurd Hammerstad