Nekrolog: Bjørn Grønnerød

Bjørn var født og oppvokst på Kråkerøy og tok examen artium i 1948. I årene 1950 til 1951 gikk han på Kalnes Jordbruksskole, og fra 1952 til 1955 studerte han ved NLH, med hovedfag i plantedyrking. I perioden 1961 til 1963 studerte han plantefag ved University of Rhode Island, der han fikk graden «Master of Science in Agronomy». Senere tok han licensiatkurs i matematisk statistikk, plantefysiologi og planteforedling.

Fra 1955 til 1961 var Bjørn forsøksassistent i engvekstforedling på statens forsøksgard Løken i Valdres. I studietiden i USA var han «graduate assistant». Videre var han i perioden 1963 til 1997 vit.ass., amanuensis og førsteamanuensis ved Institutt for plantekultur og det nye Institutt for plantefag og var veileder for omkring 40 hovedoppgavestudenter.

Bjørn var også medlem i en rekke komiteer og utvalg ved NLH og hadde et utstrakt samarbeid med sine kolleger i Europa. Han var styremedlem i Aas Skytterlag, Østfold Historielag og Norsk Landbruksmuseums Venner og var også en aktiv skytter og æresmedlem i Aas Skytterlag.

Bjørn hadde mange hobbyer, som hagestell, skyttersak, rypejakt, fiske og historie. Han var en hyggelig og kunnskapsrik kollega som kunne mer om planter og fugler enn vi. Under sitt opphold i Valdres traff Bjørn Greta Hatlen. De giftet seg, og tvillingene Kari og Siri kom til verden i USA. Bjørn ble enkemann i 2008.

Arnor Njøs, Berulf Heldal, Nils Skaland, Egil Øyjord