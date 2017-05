Nekrolog: Britt Anderson

Prest Britt Anderson forlot sitt fysiske legeme 16. mai etter 98 aktive år. Vi er mange som er takknemlige for hennes visdom, omsorg og engasjement. Til Kristensamfunnet kom hun som prest i 1965 etter å ha praktisert i Wien og Göteborg fra 1957.

Hun vokste opp på landet nord for Göteborg som nest eldst av fire søsken, og hun likte å leke. Foreldrene var ikke religiøse, men faren kom over en bok av Rudolf Steiner og begynte å lese antroposofi. Familien ble oppsøkt av en prest som tok kontakt med dem som ikke pleiet å komme til kirken. Han snakket om å lese i Bibelen og da sa Britts far: Den som ikke kan lese mellom linjene, kan ikke lese i Bibelen. Britt som ennå var ganske ung, merket seg disse ordene, og det ble hennes store ønske, å lære å lese mellom linjene.

Britt bestemte seg tidlig til at hun aldri skulle gifte seg og at hun skulle reise ut i verden. Hun utdannet seg til sykepleier og arbeidet først i Kiruna og så i den antroposofiske Ita Wegman-klinikken i Sveits. Etter fem år der måtte hun til Sverige for å hvile. Her møtte hun kristensamfunnspresten Johannes Hemleben. Han sa: Du må bli prest. 35 år gammel ankom Britt presteseminaret i Stuttgart på motorsykkel.

I Norge var hun i Bergen, Trondheim og Hedemarken, men først og fremst i Oslo. Her bidro hun aktivt til at Kristensamfunnet fikk et eget kirkebygg. Hun førte en hard kamp med Oslo kommune og bidro med en særegen evne til å skaffe finansiering. Hun arbeidet med spirituell fordypelse, men var også en praktiker som behersket mange former for håndarbeid og kunne få liv i en død bilmotor.

Hun var en bestemt kvinne som gledet mange, men som også kunne havne i konflikter. Hun lot seg ikke tynge motgang, for som hun sa: Vi trenger å gjøre feil, hvis skal kunne lære noe.

På vegne av Oslomenigheten

Arne Øgaard