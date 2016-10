Nekrolog: Cato Sand

Cato levde aldri noe A4-liv, hverken som gutt eller i voksen alder. Mens vi strevde med formler og ligninger på Bekkelaget høyere skole, designet Cato Sand gull- og sølvgjenstander i Tostrupgården på Karl Johan.

Etter endte gullsmedutdannelse gikk turen til USA. Som alle menn med ønske om å bosette seg i landet, måtte han gjennom den blodige Koreakrigen. Deretter fulgte mange år som designer i Oneida Limited, verdens største produsent av spisebestikk. Cato Sands design er å finne i svært mange amerikanske hjem.

I Syracus, noen timers kjøretur fra Oneida, studerte en norsk pike. Cato Sand dro av sted for å se hvem denne unge studenten kunne være. Møtet med Trine Lise Holm ble kjærlighet ved første blikk. Han fridde på stedet. Det ble innledningen til 63 års samliv.

Etter mange år i USA brøt familien opp og vendte tilbake til Oslo, hvor Trine-Lise og Cato Sand startet flere gullsmedforretninger i Oslo og Bærum, før de igjen brøt opp, denne gang til Valdres.

Med den ene av ekteparets to Colin Archer-skøyter som delvis betaling, kjøpte de en fjellgård i Etnedal. For å få konsesjon måtte de, bymennesker som de var, ta agronomutdannelse, selv om de begge var godt over 60 år. Etter årene i Valdres vendte familien tilbake til Bekkelaget. Fra Bekkelagsterrassen kunne Cato Sand se ned på sin barndoms tumleplasser: Paddehavet, Ulvøya og Nordstrands Bad.

Til tross for en langvarig og vanskelig slutt på livet var det aldri en klage å høre fra Cato Sand. «Jeg har det godt, jeg», var de siste ordene jeg hørte, før jeg siste gang forlot ham, og han gled inn i sin egen verden.

Gunnar Jerman