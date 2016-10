Nekrolog: Christian Erlandsen

Christian Erlandsen tok examen artium i 1944 og var blant de første norske studentene som fikk anledning til å studere medisin i Danmark for å avhjelpe legemangelen i Norge etter krigen. Han ble cand.med. i København i 1952 og spesialist i psykiatri i 1963.

Bortsett fra en periode som allmennpraktiserende lege i Stange viet Erlandsen hele sitt yrkesliv til psykiatrien. Hans navn er uløselig knyttet til Sanderud sykehus, der han begynte som assistentlege allerede i 1955. Han var overlege og sjeflege fra 1969 til 1994, bare avbrutt av en periode som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og en toårsperiode som fylkespsykiater i Hedmark og Oppland.

Christian Erlandsen hadde et sterkt lokalpolitisk engasjement og var medlem av Stange kommunestyre i tilsammen 28 år. Han var også aktiv i fylkespolitikken som varamedlem til Hedmark fylkesting i 16 år. I 1977 nominerte Hedmark Høyre ham som Lars T. Platous etterfølger. Mandatet var ikke av de sikreste, men Høyre beholdt mandatet og Erlandsen ble valgt til Stortinget. Han satt på Stortinget i to perioder og ble 1. vararepresentant ved valget i 1989.

På Stortinget satt Erlandsen i sosialkomiteen og spilte en betydelig rolle som Høyres fremste talsmann i sosial- og helsepolitikken. En av de store sakene han håndterte, var Willoch-regjeringens forslag om den store reformen i primærhelsetjenesten - en reform som var omstridt også innad i de ikke-sosialistiske partiene. Det er liten tvil om at Christian Erlandsens diplomatiske evner og helhjertede innsats var avgjørende for at lovforslaget ble vedtatt.

Erlandsen beskrives av kolleger og pasienter som omsorgsfull, alltid hjelpsom, med et sterkt engasjement for samfunnets svakeste og med psykiatrien som hjertebarn.

Høyre takker Christian Erlandsen for hans livslange innsats for partiet, både i Stortinget og i lokal- og fylkespolitikken.

Erna Solberg, statsminister og partileder