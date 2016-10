Nekrolog: Christian Wilhelm Erlandsen

Ved Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt minnes vi ham med glede for hans engasjement og innsats på 1980-tallet.

I anledning endringer i Lov om spesialisthelsetjenester med innføring av driftshjemler som gjorde det umulig for våre kandidater, kliniske psykologer og legespesialister i psykiatri å utdanne seg, møtte representanter for oss i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, som året før hadde bidratt til at vi fikk fast plass på statsbudsjettet.

Nestlederen, Christian Erlandsen, inviterte oss inn på sitt kontor. Vi lyttet mens han i 10 punkter oppsummerte vårt anliggende med sin lommediktafon. Han hadde forstått hva som sto på spill i norsk psykiatri, at uten kandidater ved våre institutter ville det ikke bli flere spesialister i psykiatri i landet. I samarbeidet med ham møtte vi en lyttende og konstruktiv politiker med glimt i øyet. Da saken kom til departementet, het den nye avdelingsdirektøren vi møtte der Christian Erlandsen. Reglene for en tilskuddsordning for kandidater og lærere ble utformet. Tilskuddsordningen begynte raskt å virke. Kliniske psykologer og legespesialister i psykiatri kunne være kandidater ved våre institutter også uten å måtte bryte opp fra sine regionale arbeidssteder, da ordningen ga økonomi til at kvalifiserte veiledere kunne pendle til de forskjellige helseregionene.

Christian Erlandsen så at vi hadde et nasjonalt ærend som ikke var tatt hensyn til da den nye loven ble vedtatt. Han så betydningen av at psykiatere og kliniske psykologer kunne forbli der de arbeidet uten å måtte flytte til Oslo for å spesialisere seg i psykoanalytisk psykoterapi.

Vårt fag er Erlandsen stor takk skyldig for hans klarsyn og innsats. Vi håper at han, på sitt stillfarende og beskjedne vis, beholdt dette i sitt hjerte. Vi tenker på hans familie og håper de vet hvilken innsats han også gjorde for vårt område innen norsk psykiatri.

Kari K. Holm