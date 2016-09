Nekrolog: David Devon Allen

David hadde i årenes løp en rekke engasjementer ved Det Norske Teatret, Den Nationale Scene, Teater Ibsen og Nationaltheatret. Alle som møtte David, ble berørt av hans personlighet, da han hadde en unik blanding av engasjement, kritisk sans, sunn skepsis, grundighet og lojalitet. David levde nærværende og med kjærlighet til dem han hadde rundt seg - medmennesker, kolleger eller venner.

Davids første rolle etter at han flyttet til Norge i 1998, var ved Det Norske Teatret, i oppsetningen Turandot. I 2000 var han regiassistent på Angsten et sjela ved samme teater. Ved Den Nationale Scene medvirket han i Festen i 2002 og i Sarah Kane-stykkene Renset (2002) og Blasted (2005). Alle tre var norgespremièrer. Rollen i Festen gjorde han også da Nationaltheatret satte opp stykket i 2003. Han vil også huskes som en som brakte eleganse og høflighet til prøvene på oppsetningen Uskyld ved Nationaltheatret i 2011, der han spilte en av de mannlige hovedrollene.

David er beskrevet som en dannet og høflig mann med mange interesser. Han skrev skuespill, var lidenskapelig opptatt av poesi, Shakespeare, film og fotografi og hadde de siste årene tatt opp igjen sin ungdoms interesse for å male. Som venn var han pålitelig, trofast, oppmerksom og hjertevarm og alltid en god samtalepartner. David var opptatt av å holde en høy standard, i arbeidet så vel som i sitt private liv. Han var en omtenksom og bevisst far for August, som han hadde en lysende og stor kjærlighet for. Det var derfor et stort tap da han så brått gikk bort i forbindelse med komplikasjoner ved diabetes.

Våre tanker går til hans familie i England og USA, til Silje og August. Hvil i fred, vår alles kjære kollega og venn, David.

Erland Bakker, Morten Borgersen, Eirik Nilssen Brøyn, Nadir Guendouz, Victoria Meirik, Finn Schau