Nekrolog: Edith Irgens

Edith viet sin utdannelse og yrkesliv til luftfarten. Etter videregående skole i Tromsø, der hun tilbrakte den største delen av sin oppvekst, utdannet hun seg som flyingeniør ved Agder ingeniør- og distriktshøgskole. Deretter ble hun antatt ved Statens trafikkflygerskole på Torp, der hun utdannet seg til trafikkflyver.

I 1992 ble hun ansatt i Luftfartsverket, til å begynne med i kontrollflyseksjonen, som hadde ansvaret for kalibrering av innflyvningsinstrumentene på norske flyplasser, deretter som inspektør og senere seniorrådgiver i Luftfartstilsynets analyseavdeling, der hun arbeidet med flysikkerhetsspørsmål. I 2001 begynte hun som havariinspektør ved Statens havarikommisjon for transport. Hun utmerket seg tidlig med sin dyktighet og har ledet flere større undersøkelser, sist den tragiske helikopterulykken ved Turøy 29. april i år.

I løpet av sitt yrkesaktive liv fortsatte Edith å utdanne seg parallelt med sitt daglige arbeid. Hun fullførte blant annet en Bachelor of Management ved BI og en Master of Air Safety Management ved City University of London.

Edith høstet stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse og respekt for sin fagkunnskap og store arbeidskapasitet og for sin profesjonelle, kontaktskapende væremåte. Hun var ønsket og ettertraktet i det internasjonale miljøet av ulykkesundersøkere og flysikkerhetseksperter. Hun hadde flere internasjonale verv og engasjementer, og i 2013/2014 var hun utlånt i ett år som nasjonal ekspert til European Aviation Safety Agency (EASA) i Köln, EUs byrå for flysikkerhet.

Edith var en særdeles dyktig, engasjert og pålitelig kollega. Hun var en omsorgsfull og lojal venn. Hennes bortgang har vakt stor sorg i luftfartssamfunnet. Våre tanker går til hennes mann, deres to døtre og øvrige familie.

På vegne av kolleger og venner ved Statens havarikommisjon for transport, Jon Sneltvedt, Tor Nørstegård, Kåre Halvorsen.