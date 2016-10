Nekrolog: Edvard Vogt

Eds liv har vært usedvanlig aktivt og innholdsrikt. Han var sosiolog, filosof, jurist, prest, politiker, forfatter, aktivist og nyskaper. Ikke minst var han familiefar, nabo og venn.

I 1975 flyttet en gruppe entusiaster inn i Hesthaugen Selegrend borettslag i Bergen, som Ed hadde tatt initiativet til å skape. Hans idé var blant annet å etablere et lite samfunn sammensatt som et gjennomsnitt av befolkningen, inkludert de som ofte faller utenfor et vanlig bofellesskap. Det ble starten på et banebrytende boligpolitisk prosjekt som har gitt mye ny kunnskap. Det ble også starten på et godt naboskap og langvarige vennskap.

Vi var heldige som ble naboer med familien Vogt i Selegrend. Ed og Julie fikk fire barn: Elinor, Ivar, David og Kristoffer. Ingenting var for vanskelig for Ed, og små og store problemer var til for å løses. Ed og Julies hjem har vært uvanlig gjestfritt. Rundt deres bord var det plass til mange – folk med forskjellig etnisitet og bakgrunn. Dette mangfoldet gjorde at samværet der alltid ble hyggelig og lærerikt. Vi har aldri møtt et mer tolerant menneske enn Ed, og vi har aldri vært i et mer inkluderende hjem.

Eds samfunnsengasjement kom sterkt til uttrykk ikke minst i den såkalte politivoldssaken i Bergen. Hans arbeid der skapte sterke reaksjoner i samfunnet. Dette kom til å prege hans og familiens liv gjennom mange år. De måtte over lang tid tåle urimeligheter fra myndighetene og sjikanering fra pressen. Godt var det at Ed til slutt fikk full oppreisning for den innsatsen han hadde vist overfor de aller mest utsatte borgerne i Bergen, de som hadde vært offer for politivolden. Ed sin ukuelige optimisme og tro på det gode i menneskene seiret til slutt.

Vår gode venn Ed har gitt oss viktige perspektiver i livet. Han vil bli dypt savnet.

Ellen, Per, Eli og Lars Tronsmo