Nekrolog: Egil Bjørn-Hansen

Egil var i 11 år ansatt i Akershus fylkeskommune. Der var han en verdifull medarbeider, en høyt respektert kollega og venn. Han ble ansatt som spesialrådgiver i 2005 med regional utvikling og internasjonalt arbeid som oppgaver. Senere arbeidet han med oppgaver innen blant annet kultur og næring, innovasjon og entreprenørskap. Han var viktig for næringsutviklingsarbeidet i Akershus.

Egil var siviløkonom med utdannelse fra Arizona og Denver. Han hadde arbeidet i Industridepartementet, Kreditkassen og Næringssekretariatet/Næringsetaten i Oslo kommune. Hans erfaring var omfattende. I mange år arbeidet han sammen med gründere. Flere av gründerne som høstet suksess, husket Egil mange år etterpå og takket ham for svært verdifull hjelp.

Egil var opptatt av å se resultater av sitt arbeid og var en person som kunne spille på flere strenger. Hans kompetanse var allsidig, og han var søkende og imøtekommende. Han var opptatt av klare rammer og mål og var samtidig kreativ. Egil var til å stole på - ærlig, med en lun humor. Han fremhevet aldri seg selv.

Noen ganger var vi så heldige å få høre ham utfolde seg på pianoet, da han hadde en genuin interesse for musikk. Egil var også språkmektig, usnobbete og hadde en stor og variert vennekrets. Han likte å reise og tok for noen år siden permisjon i ett år for å reise verden rundt. Han var også glad i sjøen og hadde en snekke som ofte var i bruk sammen med venner. Egil kom fra en maritim familie med historie fra Lyngør.

Vi har mistet en høyt verdsatt medarbeider, kollega og venn. Våre tanker går til Tore, som har mistet en bror.

Esben Trosterud, Janne Svegården, Øyvind Michelsen