Nekrolog: Einar Eriksen

Einar var en avgjørende drivkraft for å samle bedrifter, offentlige institusjoner, forskning og utdanning til et målrettet klyngesamarbeid med gevinster for regionen og enkeltmennesker. Satsingen blir gjennomført gjennom det offentlige klyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise (NCE). I 2009 ble ovennevnte klyngesamarbeid tilkjent status som NCE. Einar var helt uvurderlig i dette arbeidet.

Einar bygget opp en solid erfaring fra sine posisjoner som embetsmann i forskjellige departementer, som kommunal plan- og økonomisjef, assisterende fylkesmann og administrerende direktør ved universitetet på Ås. Han tilegnet seg en dyp innsikt i hvordan disse institusjonene utfører sine samfunnsoppdrag. Samtidig hadde han en klar forståelse for at bærekraftig vekst i privat næringsliv er avgjørende for å videreutvikle vår velferd i Norge.

Det var som brobygger mellom offentlige aktører, utdannings- og forskningsinstitusjoner og det private næringsliv Einars personlighet og erfaring kom til sin rett. Det er dette viktige samfunnsoppdraget Einar valgte å vie sin kapasitet til i sine siste yrkesaktive år og der han var en samlende kraft for hele miljøet.

Einar var en familiemann, og det var aldri tvil om hvor viktig familien var for ham. Han var også en lagspiller, og integritet og empati var hans kjennetegn. Einar var en kollega og venn til å stole på. Han etterlater seg et stort savn i hele miljøet, og vi føler en dyp takknemlighet for alt han har bidratt med. Våre tanker går først og fremst til hans kone Elinor og barna Hanne og Henrik.

Knut H.H. Johansen, styreleder i NCE Smart Energy Markets