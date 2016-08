Nekrolog: Eivind G. Hillestad

For de fleste er han nok først og fremst kjent for smykker og galleridrift. Hans virkefelt var mer omfattende enn dette og kan samles under fellesnevneren bygdeutvikling. Eivind G. Hillestad var født på slektsgården Hillestad i vakre Tovdal. Han hadde mange interesser og ville gjerne ha videre skolegang, men forpliktelsene som odelsgutt satte grenser. Etter folkehøyskole og landbruksskole overtok han gården og stiftet familie. Avfolkningen av bygda bekymret Eivind. Ved siden av vanlig gårdsdrift begynte han derfor med turistrelaterte tiltak, som hytteutleie, campingplass og tynning av fisk i elv og fjellvann. Den som har begge beina på jorden, står stille, sa Eivind. Han sto ikke stille.

Smykkeproduksjonen startet i 1965. Samarbeid med Danmark og Sverige førte etter hvert til landsomfattende salg av gaveartikler, mens smykkene fikk et internasjonalt marked. Rundt 1970 ble sauene byttet ut med produksjon av kanoer og kajakker. Det ble 500-600 båter i året til konjunkturene endret seg, og Eivind fikk andre ideer om bruken av låven.

I 1985 åpnet Hillestad galleri, som ble en suksess fra første stund. Formidling av god kunst i en trivelig og gjestfri atmosfære, godt støttet av fru Borghilds berømte kringle, trakk publikum fra hele Sørlandet og langt ut over det.

Eivind var også sentral i oppbyggingen av den årlige gavemessen Messedrift, som i 1997 ble solgt til Norges Varemesse.

Eivind hadde et mylder av ideer. Dersom jeg lykkes med én av fire ideer, er jeg fornøyd, sa han. Hans mangfoldige virksomhet ga arbeidsplasser i en fraflyttingskommune. Slik bidro han til styrking av bygdemiljøet. Dette var grunnlaget for at han ble æret med Kongens fortjenstmedalje i gull i 2004. I 2012 vant han den gjeve Bygdeutviklingsprisen.

Alvorlig sykdom satte ham gradvis ut av spill etter dette. Heldigvis finnes det friske krefter som viderefører og videreutvikler Eivinds virksomhet.

Kirsten Vinje Gunnerud