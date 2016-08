Nekrolog: Erling Førsund

Etter utdanning ved Norges landbrukshøgskole i 1950 studerte Erling Førsund plantepatologi i ett år ved Cornell University i USA. Gjennom ti år arbeidet han ved Institutt for plantekultur ved Norges landbrukshøgskole, og fra 1962 til oppnådd pensjonsalder var han forsker i Statens plantevern. Han var gjesteforeleser ved Landbruksuniversitetet i Wageningen i Nederland i studieåret 1970/1971 og ledet i to år et forskningsprosjekt i Kenya for Direktoratet for utviklingshjelp.

Potetsykdommer var Erling Førsunds arbeidsområde i Statens plantevern. Han var en av de første i Europa til å utvikle varsler om fare for spredning av potettørråte basert på værprognoser, og fra 1957 kom hans tørråtevarsler sammen med værmeldingene fra Meteorologisk institutt. Samtidig med at værprognosene ble mer presise ved hjelp av økt datakraft arbeidet han med å forbedre modellene som var grunnlaget for tørråtevarslene. Han gjorde også en betydelig innsats innen forskning for å redusere tapene som følge av lagersykdommer i potet og var sterkt engasjert i European Association for Potato Research.

Erling Førsund var en dyktig formidler av sin forskning og hadde et stort nettverk av veiledere og potetprodusenter. Vi vil minnes ham som en kunnskapsrik og god kollega.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Arne Hermansen, Leif Sundheim