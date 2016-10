Nekrolog: Erna Djurhuus

Erna vokste opp i Thorshavn på Færøyene. Hennes første oppgave i FA var å stemple stjerner i bøkene på søndagsskolen. Som ung traff hun Njål. De vokste opp sammen og deltok aktivt i det lokale FA-arbeidet. "Jeg gikk og bar på et kall om å bli frelsesoffiser", har Erna fortalt i boken Gatefolk og fyrlysmennesker, "men jeg ville ikke si noe til noen for jeg var redd for å miste Njål." Det viste seg at han hadde det samme kallet.

Veien gikk til Norge og Frelsesarmeens krigsskole. Etter at de var utdannet løytnanter, ble det tjeneste ved korps i Sarpsborg, Bergen, Fredrikstad, Molde, Torp i Østfold og Farsund. Den lengste arbeidsdagen ble i Fyrlyskorpset på Grønland i Oslo i 21 år blant utslåtte mennesker – et arbeid der Erna fikk bruke hjertet sitt på en spesiell måte ved å være mor for dem som ingen mor hadde. Sammen med Njål drev hun Fyrlyset og bygget det opp til et ankerfeste for det de gjerne kalte "gatefolket".

Som pensjonist tok hun for 11 år siden over som korpsleder for FAs korps på Fjellhamar i Lørenskog, der hun fikk gode muligheter til å bruke sitt varme hjerte. Det banket for alle som var fortvilet og forvillet, som lå under for rus og som trengte en skjorte, en genser, mat, en kopp kaffe, hjelp til å sy i en knapp eller rett og slett et realt kvinnfolk å snakke med. Erna var på plass. Hun sviktet aldri. Ordet hjertevarme er lett å bruke om Erna. Hun sa ikke mye. Hun viste det. Den som fikk oppleve det, var aldri i tvil om at hun mente det. Mange lærte mye om kjærligheten. Den bærer de for alltid med seg i sitt hjerte.

Erna var hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull og Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen.

Jørn-Kr. Jørgensen