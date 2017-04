Nekrolog: Frans Widerberg

Frans Widerberg, født i 1934, døde 7. april. Norge har mistet en original og folkekjær kunstner, og hans store omgangskrets en raus og storsinnet kollega og venn.

Widerbergs gjennombrudd i 1963, med et romantisk-figurativt uttrykk, kom - direkte og indirekte - til å prege norsk kunst over en 50-årsperiode. Han ble etter hvert sett på som selve motvekten til 1960-årenes etterkrigsmodernisme, som på den tid rådet på det hjemlige kunstneriske parnass. Widerberg var maler, grafiker, skulptør og glasskunster. Han klarte som få å kombinere kunstnerisk kvalitet med en popularitet som nådde langt utenfor en engere krets. Han var en del av og kanskje til og med en av hovedårsakene til grafikk-boomen i 1970-årene. Frans, som han konsekvent ville bli kalt, laget sitt eget univers i sin kunst - et univers han raust delte med betrakteren. Uttrykket var fabulerende, og temaene kretset om rytteren, sveveren, konfrontasjon mann/kvinne og landskapet, fargene var klare og formen forenklet, noe som understreket det ekspressive uttrykket.

Frans var kompromissløs i sin skaperkraft og hørte på få. Han var rakrygget, selvstendig og kopierte ingen og ville ikke over tid forbindes med utvalgte kuratorer, kunsthistorikere eller gallerier. Han var sin egen herre.

Frans hadde en rekke utstillinger i inn- og utland. Høydepunkter i karrièren var trolig grafikkutstillingen i svart-hvitt i Nasjonalgalleriet i 1974, Biennalen i Venezia i 1978 og Astrup Fearnley Museet i 1996. Jahres kulturpris i 2000 var den offisielle bekreftelsen på at han var verdsatt av et samlet kulturliv.

Frans var sine venners venn. Han stilte et opplag grafiske blad til disposisjon for kunstbokforlaget Labyrinth Press. Dette ble grunnlaget for over 30 års drift og over et hundretalls kunstbokutgivelser i Norge, blant annet med en rekke bøker om Frans. Det viktigste var ouvre - katalogen over Widerbergs grafikk i to bind, som er blitt et referanseverk.

Frans Widerberg vil bli husket som en storslagen kunstner og et godt menneske. Særlig vil naturskildringene med motiver fra Italias terrasserte landskap og de livsbejaende sommermotivene fra Oslofjorden bli stående som en viktig del av norsk kunsthistorie.

Svein Olav Hoff, Øivind Pedersen