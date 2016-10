Nekrolog: Georg Apenes

Med ham er en viktig samfunnsdebattant gått bort, og mange i Høyre og i norsk politikk har mistet en kjær kollega og venn.

Georg Apenes var formann i Det Norske Studentersamfund i 1968. Etter fullført cand.jur. i 1969 var han dommerfullmektig i Vest-Telemark. Deretter arbeidet han i Fredriksstad Blad frem til 1977, da han ble valgt inn på Stortinget.

Apenes satt på Stortinget i 12 år og var medlem av flere komiteer. Han arbeidet grundig med sakene uansett komitéplassering, men i ettertid er det nok arbeidet i justiskomiteen som utpeker seg. Her kunne han kombinere faglig tyngde og evne til prinsipiell tenking omkring kriminalpolitikk og overvåkningsspørsmål. Fra 1981 var han medlem av Europarådets parlamentariske forsamling, hvor han også deltok med liv og lyst.

I 1989 ble Georg Apenes utnevnt til direktør i Datatilsynet – en stilling han innehadde i over 20 år. Han kom til å prege institusjonen, ikke minst gjennom å gi personvernspørsmålene en langt viktigere plass enn før i folks bevissthet. Hans engasjement for personvern i en tid preget av stadig sterkere krav om overvåking og kontroll, stoppet ikke ved oppnådd pensjonsalder. Helt til det siste var Georg Apenes aktiv i kampen for personvernet, blant annet gjennom organisasjonen Digitalt Personvern.

Georg Apenes’ innlegg fra Stortingets talerstol var preget av stor sakkunnskap og glitrende formuleringskunst. Han var en ordkunstner av rang, noe som ga seg uttrykk i en lang rekke bøker og debattinnlegg om spørsmål som sto hans hjerte nær: rettssikkerhet, ytringsfrihet, individets rettigheter og maktfordelingen i samfunnet.

Georg Apenes prinsippfasthet brakte ham av og til i konflikt med partiet, men det var aldri tvil om at han hørte hjemme i det liberalkonservative Høyre.

Høyres minnes Georg Apenes i takknemlighet.

Erna Solberg, statsminister og partileder for Høyre