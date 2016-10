Nekrolog: Georg Apenes

I 1989 overtok Georg som direktør i Datatilsynet. Hans bakgrunn som jurist, journalist og stortingspolitiker innebar en kompetanse skreddersydd for embetet. Det var imidlertid Georgs betydelige intellektuelle kapasitet, grunnleggende verdisyn og evne til prinsipiell tenkning som aller mest førte til at hans 21 år i Datatilsynet har satt varige spor etter seg.

«Hvordan er Apenes egentlig?» Dette spørsmålet har mange av oss som arbeidet sammen med Georg fått fra venner og kjente. Sett utenfra kunne han nok fremstå som dominerende, streng og kanskje litt skummel. Vi som var hans medarbeidere, opplevde imidlertid Georg som svært inkluderende, varm, omsorgsfull, raus, lyttende og ydmyk overfor andres vurderinger. Fremfor alt viste han sine medarbeidere en betydelig tillit, samtidig som han sto urokkelig klar til å forsvare oss når det var nødvendig.

Georg betegnet ofte Datatilsynet som en blanding av en dissentermenighet og en storfamilie. Med det mente han at vi hadde utviklet en kultur der vi kollektivt er sterke idealister på personvernets vegne, samtidig som vi tar godt vare på hverandre. Det kan vi i første rekke takke Georg for. Han preget i svært stor grad organisasjonskulturen i Datatilsynet.

Georg hadde stor sans for høytidelige ritualer på arbeidsplassen. Selv om de ble gjennomført med humor og glimt i øyet, lå det alltid et underliggende alvor bak. I forbindelse med Datatilsynets 30-årsjubileum fikk alle utdelt en medalje med påskriften «Conservatio pro dignitate». Disse tre ordene, «vern for verdighet», er en viktig påminnelse fra Georg om hva arbeidet i Datatilsynet egentlig handler om.

Vi er stolte av å ha fått være blant hans medarbeidere. Hvil i fred.

Kjersti Pettersen, Ove Skåra, Knut-Brede Kaspersen